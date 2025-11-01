ETV Bharat / sports

ମାରାତ୍ମକ ପିଞ୍ଜରା ଆଘାତରୁ ଓହରିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କଲା ବିସିସିଆଇ

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ସିଡନୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଆଘାତ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

Shreyas Iyer got injured during ODI series against Australia
Shreyas Iyer got injured during ODI series against Australia (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 7:16 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାରାତ୍ମକ ପିଞ୍ଜରା ଆଘାତ ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ସିଡନୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରିଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଆୟର ଖରାପ ଭାବେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କାନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ପ୍ଳିହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସହିତ ଆଘାତ ପାଇଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉପ-ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ICU)ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ- ବିସିସିଆଇ ଶନିବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଆୟରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି।

"2025 ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପିଞ୍ଜରାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଳିହା ଆଘାତ ପାଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଆଘାତ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସିଡନୀ ଏବଂ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

"ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତର କୋରୁଶ ହାଘିଘି ଏବଂ ସିଡନୀରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ଭାରତରେ ଡାକ୍ତର ଦିନଶା ପାରଦିୱାଲାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରେୟସ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସିଡନୀରେ ରହିବେ ଏବଂ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।

ଆୟର କେବେ ଫେରିବେ?

ଆୟରଙ୍କ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ତଥାପି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆୟରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ହରାଇବା ସହ ଜାନୁଆରୀରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

