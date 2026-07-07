ETV Bharat / sports

ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ବି ବାଦ୍! ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂରା ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍

IND vs ZIM: ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

New Support Staff for Upcoming Series & Asian Games
ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂରା ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 7, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Zimbabwe Series: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତଥା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (CoE) ମୁଖ୍ୟ ଭି.ଭି.ଏସ୍. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଗାମୀ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ। ବିସିସିଆଇ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ଦିନ ହିଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ନୂଆ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ।

ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଦଳରେ ନ ରହିବା ଏବଂ ଏବେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଦଳ ହରାରେ ନ ଯିବା ଏହି କଥା ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କ ୱର୍କଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଦୌଡ଼ରେ ଭି.ଭି.ଏସ୍. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ହେବେ। ଭାରତର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସିଓଇ (CoE) ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍‌ର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପରସ୍ପର ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୃଷୀକେଶ କାନିତକର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଯୋଶୀ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ତିନିଜଣ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଭାରତକୁ ୨୦୨୫ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଜିତାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିନାହିଁ। ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ୦-୨ ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କୋଚ୍ କରିବା ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ଆୟୋଜନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଏହି ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଭାରତ ଗସ୍ତ ସହିତ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପରେ ୪ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସପ୍ତମ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ଚମତ୍କାର: ୪ ବଲ୍‌ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି!

TAGGED:

GAUTAM GAMBHIR
TEAM INDIA
VVS LAXMAN
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
INDIA VS ZIMBABWE SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.