ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ; ବାତିଲ ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

Afghanistan vs Sri Lanka Series
ବାତିଲ ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 10:47 AM IST

Updated : March 10, 2026 at 10:52 AM IST

Afghanistan vs Sri Lanka Series: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ଓ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦିଓ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଅସମ୍ଭବ।

ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା

ୟୁଏଇ (UAE) ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଅନେକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଇସିସି (ICC) ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି।

ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତାରକା ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍

ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାରି କିର୍ଷ୍ଟନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଥିଲା। କିର୍ଷ୍ଟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ।

ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ

ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇରାନର ପାଲଟା ଜବାବ ଓ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଆକାଶପଥ ଏବେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଏହି ସିରିଜ୍ ନୁହେଁ, ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅନେକ ଦଳ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏସପିଏନ୍ କ୍ରିକଇନଫୋ (ESPNcricinfo) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ସିରିଜ୍‌କୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

