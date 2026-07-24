ETV Bharat / sports

IND vs AFG: ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍‌, ହେଲେ ଆୟୋଜକ ସାଜିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ସିରିଜ୍‌

IND vs AFG T20I: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।

Afghanistan likly to host Team India on Indian soil
ଭାରତ ମାଟିରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର ଆତିଥେୟତା କରିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 11:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Afghanistan 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। କ୍ରିକଇନଫୋର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩, ୧୫ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ଆୟୋଜନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କରିବ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆୟୋଜନ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ହିଁ କରିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତକୁ ନିଜର 'ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ' କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଆସୁଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା, ଦେହରାଦୁନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ନିଜର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆୟୋଜନ କେବେ କରିନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐତିହାସିକ ହେବ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଗଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଜୁନ୍ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲା। ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୩-୦ ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ୦-୪ ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ୧-୨ ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଲୟ ଫେରିପାଇବା ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଆଇସିସି ମେନ୍ସ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ସଚିନ, ଗିଲ୍ ଓ ରାଇନା

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ

WTC Final: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେବ ମହାମୁକାବିଲା

TAGGED:

AFGHANISTAN CRICKET BOARD NEWS
INDIA VS AFGHANISTAN
AFGHANISTAN HOST INDIA IN INDIA
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ଭାରତ
IND VS AFG T20I SCHEDULE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.