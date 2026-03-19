ମାନବିକତାର ପରିଚୟ: ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର
Afghan Cricketers: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଥିବା ଏକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
Published : March 19, 2026 at 3:17 PM IST
Afghan Cricketers, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଥିବା ଏକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ (Airstrike) ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଶତାଧିକ ନିରୀହ ଜନତା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟରମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ACB) ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ କାବୁଲର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବୁଲି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦଳର ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହସମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗୁଲବାଦିନ ନୈବ ଏବଂ କୈସ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହ ୱାଜିର ଆକବର ଖାନ ଓ କାବୁଲ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Video: The ACB officials and a number of national team players visited and checked on those injured in the tragic incident of the previous night. They went to Wazir Akbar Khan & Kabul Emergency hospitals, prayed for the victims’ recovery, and expressed their sympathy and support. pic.twitter.com/jVthQdfGxz— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) March 18, 2026
ରାଶିଦ୍ ଖାନଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର ରାଶିଦ୍ ଖାନ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଘର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏକ 'ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ'। ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।"
ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ଗଜନଫର କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଆମର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେପରି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଉ ନଘଟେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଅନୁରୋଧ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହା କାହା ପାଇଁ ବି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ।"
ଏହା ସମେ ଅନେକ ଆଫଗାନ୍ ଖେଳାଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ହିଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ACB officials and members of the #AfghanAtalan lineup paid a heartfelt visit to those injured in the recent airstrike carried out by the Pakistan Military Regime, offering support and condolences at Kabul Emergency and Wazir Akbar Khan Hospitals. 1/2#ACB | #Kabul pic.twitter.com/lywrki0jKL— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) March 18, 2026
କ’ଣ ଥିଲା ପୂରା ଘଟଣା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାବୁଲର ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେବଳ କାବୁଲ ନୁହେଁ, କୁନାର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୪ଟି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୭,୫୦୦ ପରିବାର ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ (UN) ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।