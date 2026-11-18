କିଏ ଏହି ନାସିର ଖାନ ମାରୁଫଖିଲ? ଡେବ୍ଯୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକ ସହ 7 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ
AFG vs ZIM: ଡେବ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟରେ ନାସିର ଖାନ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରି 151 ରନ୍ ଦେଇ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
Published : November 18, 2026 at 4:09 PM IST
Naseer Khan Maroofkhil: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ନାସିର ଖାନ ମାରୁଫଖିଲ ଶାରଜାହ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। 418 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶାରଜାହଠାରେ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନାସିର ଖାନ ମାରୁଫଖିଲ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ଲଗାଇଥିଲା। ସେ 242ଟି ବଲର ସାମ୍ନା କରି 101 ରନର ଏକ ଲଢୁଆ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମାରୁଫଖିଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
20 ବର୍ଷୀୟ ନାସିର ଖାନ ମାରୁଫଖିଲ ଜଣେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ହେବା ସହ ଜଣେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଡେବ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟରେ ନାସିର ଖାନ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରି 151 ରନ୍ ଦେଇ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ 242 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 101 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମାରୁଫଖିଲଙ୍କ ଏହି ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ନାସିର ଖାନ ମାରୁଫଖିଲ ନିଜ ଡେବ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟରେ 5 ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ ଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିକେଟର, ଯିଏ କି ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଏଭଳି କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ରୁସ୍ ଟେଲରଙ୍କର। 1965 ମସିହାରେ କୋଲକାତାଠାରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 105 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
𝐍𝐚𝐬𝐞𝐞𝐫 𝐊𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐨𝐨𝐟𝐤𝐡𝐢𝐥'𝐬 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐞𝐛𝐮𝐭! Naseer Khan Maroofkhil made a stunning impact in his Test debut against Zimbabwe, achieving a rare double feat in Test cricket history. He took seven wickets in the first innings (7-151) and scored an unbeaten century (101 not out) in the fourth innings, marking one of the most memorable debut performances ever. With this achievement, Naseer became the first Afghan cricketer and only the second player in Test history to score a century and take at least five wickets in an innings on debut, joining New Zealand's Bruce Taylor, who did this in 1965. He is also only the fifth player to score a century while taking seven wickets in a match. The ACB congratulates Naseer and wishes him continued success. #AfghanAtalan | #AFGvZIM | #GloriousNationVictoriousTeam— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 18, 2026
ନାସିର ଖାନ ମାରୁଫଖିଲ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ଶତକ ହାସଲ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁରେ ଶତକ ଲଗାଇବାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଇସମତ ଆଲମ ଏବଂ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରହମାନୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ।
A special debut for Naseer Khan Maroofkhil ✨ https://t.co/EEyPArLaws— Cricinfo (@cricinfo) November 17, 2026
ଜିମ୍ବାୱେ ଠାରୁ 1-0 ରେ ସିରିଜ୍ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 339 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ର 217 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଜିମ୍ବାୱେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 295 ରନ୍ କରିବା ପରେ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 418 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଦଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ସହିତ ସିରିଜ୍ 1-0 ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା।