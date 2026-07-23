ETV Bharat / sports

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଅଧିନାୟକ: ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବେ ରହମତ ଶାହା

ରହମତ ଶାହା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାନ୍ତି।

Rahmat Shah Afghanistan New captain
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଅଧିନାୟକ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Afghanistan new captain: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । ରହମତ ଶାହା ଜୁରମତୀଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ହସମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦୀ ୨୧ ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହମତ ଶାହା ଜୁରମତୀଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବୋର୍ଡ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ୍ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଇବେ।

ରହମତ ଶାହା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାନ୍ତି। ସେ ୩୧ ମଇ ୨୦୨୧ ରୁ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଧିନାୟକ କରି ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହସମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦୀ ୩୧ ମଇ ୨୦୨୧ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ ରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନିଜ ଅଭିଯାନର ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଶାହିଦୀଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୫୫ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୨୭ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଶାହିଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆଇସିସି ମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୩। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳକୁ ହରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲା। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଶାହିଦୀଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରହମତ ଶାହା ଏବଂ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜଙ୍କ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଜୋଡ଼ି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଗାମୀ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ସିରିଜରୁ ନିଜର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ରହିବ ଯେ ରହମତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି କି ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଯୁବରାଜ ସିଂ କଲେ ଏକ ଇମୋସନାଲ୍ ଅପିଲ୍, କହିଲେ- 'ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ...'

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ

TAGGED:

RAHMAT SHAH AFGHANISTAN CAPTAIN
HASHMATULLAH SHAHIDI RESIGN
RAHMANULLAH GURBAZ VICE CAPTAIN
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍
AFGHANISTAN TEAM NEW CAPTAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.