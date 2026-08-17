ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରାଶିଦ୍-ଗୁରବାଜ୍
ଅଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ACB) ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : August 17, 2026 at 3:26 PM IST
Afghanistan Squad: ଅଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ACB) ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏଭଳି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। ରାଶିଦ୍ ଖାନ୍, ରହମନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ୍ ଓ ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବେ।
ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ୧୫ ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାର ଦରବିଶ୍ ରସୁଲିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏହି ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ନଜିବୁଲ୍ଲା ଜାଦ୍ରାନ୍ ଏବଂ କରିମ୍ ଜନତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରାଶିଦ୍ ଖାନ୍, ରହମନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ୍ ଓ ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଦଳର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି।
🚨 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓! 🚨— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 17, 2026
Here’s our AfghanAbdalyan squad for the Asian Games 2026, set to take place in Aichi-Nagoya, Japan, from September 24 to October 3. 👏
🔗: https://t.co/vEdXSjK3I9#AfghanAbdalyan | #AsianGames2026 pic.twitter.com/qVtYnzfPgU
ଅଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଜାତୀୟ ଚୟନ କମିଟି ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 'ଶ୍ପଗିଜା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍' (Shpageeza Cricket League)ର ୧୧ତମ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଏହି ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତର ଖେଳିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ରାଶିଦ୍ ଖାନ୍, ଗୁରବାଜ୍ ଓ ଓମରଜାଇ ଖେଳିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏଥର ସମୁଦାୟ ୧୦ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନେଇ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ସମୁଦାୟ ଚାରୋଟି ଦଳ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ। ଏଥିରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ରାଙ୍କିଂ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ନକ୍ଆଉଟ୍ରେ ଖେଳିବେ। ଏହି ଚାରୋଟି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ, ହଂକଂ, ଜାପାନ, ମାଲେସିଆ, ନେପାଳ ଓ ଓମାନ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ: ଦରବିଶ୍ ରସୁଲି (ଅଧିନାୟକ), ମହମ୍ମଦ ଇଶାକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ଅକ୍ରମ, ହସନ ଇସାଖିଲ୍, ଖାଲିଦ୍ ତନିୱାଲ୍, ଇମ୍ରାନ ମୀର, ଫୈସଲ ଖାନ୍ ଶିନୋଜାଦା, ନଜିବୁଲ୍ଲା ଜାଦ୍ରାନ୍, ଫରମାନୁଲ୍ଲା ସଫି, ଇସମତ ଆଲମ, କରିମ୍ ଜନତ, ନାଙ୍ଗ୍ୟାଲ ଖାରୋଟି, ଆରବ ଗୁଲ୍ ମୋମନ୍ଦ, ଫରିଦୁନ୍ ଦାଉଦଜାଇ, ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅହମ୍ମଦଜାଇ।