କ୍ରିକେଟରେ ଅଜବ ଘଟଣା! ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ ବଦଳରେ ୧୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସୋହେଲ ଖାନ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ୧୦ ଓଭର ବଦଳରେ ୧୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 25, 2026 at 12:28 PM IST
ODI Controversy: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୋହେଲ ଖାନ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ୧୦ ଓଭର ବଦଳରେ ୧୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ବିସିବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଇଏସପିଏନକ୍ରିକଇନଫୋ (ESPNcricinfo) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳର କୋଚ୍ ହନ୍ନାନ ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ଭୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସୋହେଲ ଖାନ୍ ୧୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା ମାମଲାକୁ ଉଠାଯାଇଛି।
ହନ୍ନାନ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳ ପାଖରେ ଆଧିକାରିକ ସ୍କୋରରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ଆନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହିତ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଇଏସପିଏନକ୍ରିକଇନଫୋର ସ୍କୋରକାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶ ଦଳର ଆନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସୋହେଲ ଖାନ୍ ନିଜର ୧୦ ଓଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଡ଼ବଡ଼ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଆଉ ଏକ ଓଭର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବାବଦରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା।
U-19 OVER-BOWLING ROW Bangladesh have taken their complaint over an alleged extra over straight to Afghanistan’s cricket board. The BCB has written to the ACB, claiming Afghanistan U-19 captain Sohail Khan bowled an 11th over in the one-day match against Bangladesh U-19. Bangladesh U-19 coach Hannan Sarkar said the team also flagged errors in umpiring decisions. A captain’s note was attached, stating the Afghan skipper sent down 11 overs, one more than the 10 permitted in one-dayers, during the series’ third match on Wednesday. #BANvAFG #U19Cricket #SohailKhan #BCB #ACB #CricketNews PC: Facebook/The Kabul Times— Diganta Guha (@diganta_guha) October 24, 2026
ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍କୋରିଂର ଭୁଲ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ୧୧ତମ ଓଭରଟି ପ୍ରକୃତରେ ସୋହେଲ ଖାନ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧିକାରିକ ସ୍କୋରର ତାହାକୁ ଶାହ ଫୈସଲ ରହିମୀଙ୍କ ନାମରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ।
ହନ୍ନାନ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୋଲର ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଣନୀତି ବଦଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋହେଲ ଖାନ୍ ନିଜେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସ୍କୋରରଙ୍କ ନଜର ଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଓଭରଟି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖାତାରେ ଦର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଓଭରର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ୟାସିର ଲତିଫଜଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛି।
ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କେବଳ ଅତିରିକ୍ତ ଓଭରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ (LBW) ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ପଛରେ କ୍ୟାଚ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମିଲ ଅଛି। ବିସିବିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏପରି ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ
ଅଲ୍ ଅମେରାତ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୩୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୁଭାନ ଜଖୈଲ୍ ୮୧ ରନ୍ ଏବଂ ଶାହ ଫୈସଲ ରହିମୀ ୮୦ ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଅଲ୍ ଅମିନ୍ ହୋସେନ୍ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ବାଂଲାଦେଶ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ୩୮.୨ ଓଭରରେ ୧୯୪ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସୋହେଲ ଖାନ୍ ଏହି ଇନିଂସରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବୋଲିଂ ଓଭର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରିଂକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ମହାଲଢ଼େଇକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆଣିଛି।