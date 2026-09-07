ETV Bharat / sports

୨୦ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଏସିଆନ୍ କପ୍ ପାଇଁ କଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ ଭାରତ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏଏଫ୍‌ସି ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଏସିଆନ୍ କପ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।

AFC U20 Asian Cup 2027 Qualifiers India
ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଏସିଆନ୍ କପ୍ ପାଇଁ କଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ ଭାରତୀୟ ଦଳ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India U20 vs Bangladesh U20: ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ର ନିଜର ଶେଷ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩-୦ ରେ ମାତ୍ ଦେଇଛି। ତାଶକେନ୍ଦର ଦୋସ୍ତଲିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଏଫ୍‌ସି ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଏସିଆନ୍ କପ୍ ଚୀନ୍ ୨୦୨୭ ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଡାନି ମେଇତେଇ ଲୈଶରାମ, ବିଶାଳ ଯାଦବ ଓ ମହମ୍ମଦ ଅରବାଶ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏଏଫ୍‌ସି ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଏସିଆନ୍ କପ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।

ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତର ୬ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଡାନି ୨୫ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଶାଳ ଖେଳର ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କଳାକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଲ୍ କରିବା ସହ 'ବ୍ଲୁ କୋଲ୍ଟସ'କୁ ୨-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ବେଞ୍ଚରୁ ଆସିଥିବା ମହମ୍ମଦ ଅରବାଶ ୭୯ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଶଟ୍ ସହ ଭାରତକୁ ୩-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିବା ସହ ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ଡାନି ଆରମ୍ଭରୁ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ରିୟାଦ ଫହିମଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଡିଫେଣ୍ଡର ଜଣକ ସହଜରେ ବଲ୍‌ ହାତିମ ଅଲୀଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଚମତ୍କାର ସୂଝବୁଝ ଦେଖାଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଡାନିଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଏକ ସାନ୍ଦାର ଫିନିଶ୍ ସହ ଦଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଗୁଆ କରାଇଥିଲେ। ଅଧ ଘଣ୍ଟାର ଖେଳ ପରେ ଡାନି ନିଜେ ଭାରତକୁ ୨-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରି-କିକ୍ ସିଧା ଗୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା; ହେଲେ ଗୋଲକିପର ଚତୁରତା ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 'ବ୍ଲୁ କୋଲ୍ଟସ' ନିଜର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଖେଳର ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଋଷିକାନ୍ତ ବକ୍ସ ଭିତରକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଥ୍ରୋ ବିଶାଳଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କରିଥିଲେ। ବିଶାଳ ଏକ ଚମତ୍କାର କଳାକୌଶଳ (ଏକ୍ରୋବାଟିକ୍ସ) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଆଗୁଆ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ।

ବାଂଲାଦେଶ ଶେଷ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣଭାଗକୁ ଭେଦ କରିପାରି ନଥିଲା। ଭାରତ ୭୨ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଡାନି ଓ ବିଶାଳଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମହମ୍ମଦ ଅରବାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜାଜୋଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅରବାଶ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଶଟ୍ ମାରି ବଲ୍‌କୁ ନେଟ୍‌ର ଉପରି ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ୩-୦ ରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଏଏଫ୍‌ସି ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଏସିଆନ୍ କପ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିଦାରୀ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'

ହରମ୍ୟାନ୍‌ ଓ ଫୋର୍ଟୁଇନ୍‌ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ; ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା

Explainer: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ ଧମକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦେଶ?

TAGGED:

AFC U20 ASIAN CUP 2027
ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
ଅଣ୍ଡର୨୦ ଏସିଆନ୍ କପ୍
ଫୁଟବଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
INDIA U20 VS BANGLADESH U20

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.