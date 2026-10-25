IND Vs PAK: ପୁଣିଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ! ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରାଇଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ
Rising Asia Cup 2026: କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି।
Published : October 25, 2026 at 9:30 AM IST
Rising Asia Cup Schedule: ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମହାଲଢ଼େଇକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ACC ରାଇଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି। କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ୨୨ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ୧୯ ରୁ ୨୯ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ନେପାଳ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାଲଢ଼େଇ ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ୍ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରହିବ, କାରଣ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ରାଇଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର 'ଏ' ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ୍ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦୋହା ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅର୍ଥାତ୍ UDST କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।
Last edition was a blockbuster and Qatar is ready for another round of fireworks 🧨 𝐓𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐌𝐞𝐧𝐬𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝐑𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠𝐒𝐭𝐚𝐫𝐬𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝟏𝟗 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 ⭐ #ACC https://t.co/rCZGF9JCYI— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 24, 2026
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ୧୯ ନଭେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଭାରତ ୨୦ ନଭେମ୍ବରରେ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପରେ ୨୨ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତର ସାମ୍ନା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୨୬ ଏବଂ ୨୭ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ୨୯ ନଭେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ୱେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ୍ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ।
ରାଇଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:
- ୧୯ ନଭେମ୍ବର: ବାଂଲାଦେଶ vs ହଂକଂ, ସକାଳ ୧୧:୩୦
- ୧୯ ନଭେମ୍ବର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା vs ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
- ୨୦ ନଭେମ୍ବର: ପାକିସ୍ତାନ vs ୟୁଏଇ, ସକାଳ ୧୧:୩୦
- ୨୦ ନଭେମ୍ବର: ଭାରତ vs ନେପାଳ, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
- ୨୧ ନଭେମ୍ବର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା vs ହଂକଂ, ସକାଳ ୧୧:୩୦
- ୨୧ ନଭେମ୍ବର: ବାଂଲାଦେଶ vs ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
- ୨୨ ନଭେମ୍ବର: ୟୁଏଇ vs ନେପାଳ, ସକାଳ ୧୧:୩୦
- ୨ ନଭେମ୍ବର: ଭାରତ vs ପାକିସ୍ତାନ, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
- ୨୩ ନଭେମ୍ବର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ vs ହଂକଂ, ସକାଳ ୧୧:୩୦
- ୨୩ ନଭେମ୍ବର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା vs ବାଂଲାଦେଶ, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
- ୨୪ ନଭେମ୍ବର: ଭାରତ vs ୟୁଏଇ, ସକାଳ ୧୧:୩୦
- ୨୪ ନଭେମ୍ବର: ପାକିସ୍ତାନ vs ନେପାଳ, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
- ୨୬ ନଭେମ୍ବର: ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
- ୨୭ ନଭେମ୍ବର: ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
- ୨୯ ନଭେମ୍ବର: ଫାଇନାଲ୍, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦