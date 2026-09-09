ETV Bharat / sports

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରିଗଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ! ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଥିବା ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ACB, ଜାରି କଲା ନୂଆ ପ୍ରମୋ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ପ୍ରମୋଶନାଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହା ପରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରମୋଶନାଲ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି।

Afghanistan Cricket Board Kashmir Map Controversy
ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଥିବା ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ACB (@ACBofficials (Promo Snap))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରମୋଶନାଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK) ଏବଂ ଗିଲଗିଟ୍-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କାଶ୍ମୀରର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍‌କୁ ପ୍ରମୁଖତା ସହିତ ଦେଖାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପିସିବି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପରେ ଏସିବି ନୂଆ ଭିଜୁଆଲ୍ ସହିତ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୋଶନାଲ୍ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍‌କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନଚିତ୍ରର ସୀମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।

କଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରୋମୋସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ଉଭୟ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହାପରେ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଏବଂ ପିଓକେ (PoK) କୁ ଦେଖାଇବା ଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏକ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ପିଓକେ ଏବଂ ଗିଲଗିଟ୍-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ମାନଚିତ୍ରର ସୀମା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିବି (ACB) ନିକଟରେ ମାନଚିତ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB) ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପିସିବି ଏହି ମାମଲାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାମଲା କେବଳ କ୍ରିକେଟର ଏକ ପ୍ରମୋଶନାଲ୍ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ।ଏବେ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି।

Afghanistan Cricket Board Kashmir Map Controversy
ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍‌ ପ୍ରୋମୋରେ କାଶ୍ମୀର ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିବାଦ (@ACBofficials (Promo Snap))

ପୁରୁଣା ପ୍ରମୋଶନାଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିବି ପୁରୁଣା ପ୍ରମୋଶନାଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଭିଡିଓରେ କାଶ୍ମୀରର ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ଭିଜୁଆଲ୍‌କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ଆପତ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ କଣ ଏସିବି ନିଜର ପ୍ରମୋଶନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି? ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏସିବି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ନୂଆ ପ୍ରମୋଶନାଲ ଭିଡିଓରେ କଣ ବଦଳିଛି?

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜାରି କରିଥିବା ନୂଆ ପ୍ରମୋଶନାଲ ଭିଡିଓରେ ଭାରତର କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳର ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଏବେ ଏସିବି (ACB) ଏଭଳି ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ପରିଚୟ ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍‌କୁ କାଶ୍ମୀର ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି।

୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରିଜ୍

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩, ୧୫ ଏବଂ ୧୭ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ‘ହୋମ୍ ଟିମ୍’ (ଘରୋଇ ଦଳ) ଭୂମିକାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଆଇସିସି ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଏଇ (UAE) ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଜୁତା ପିନ୍ଧି ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

ନାରଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ; ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ; ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଏହି ଦଳ ସହ ହେବ ଭାରତର ମୁକାବିଲା

TAGGED:

AFGHANISTAN CRICKET BOARD
ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରମୋଶନାଲ୍ ଭିଡିଓ
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
KASHMIR MAP CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.