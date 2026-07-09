ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Abhishek Sharma: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାର ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।

Abhishek Sharma Personality Rights Case
କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 3:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Personality Rights Case: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାର (Personality Rights) ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଲିଙ୍କ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଦାଲତ ସମନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଓକିଲ ୟୁଆରଏଲ୍ (URL) ର ସୂଚନା ସହ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଶପଥପତ୍ର (Affidavit) ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଓକିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋର ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟାଯାଇ ନାହିଁ।

କୋର୍ଟରେ କଣ କହିଲେ ମେଟା ଏବଂ ଆମାଜନ?

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମେଟା ଏବଂ ଆମାଜନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଛବିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦେବେ। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।

ମାମଲାର ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆବେଦନ ସହିତ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ୟୁଆରଏଲ୍ (URL) ର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଅଦାଲତ ବିନା ଦସ୍ତାବିଜର ଯାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସହ ଅଲଗା ଭାବେ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା ଆବେଦନରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଭିତ୍ତିକ ଆପତ୍ତିଜନକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୭ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର, ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ; ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅବସର ନେବେ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଓପନର୍

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ; ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ

TAGGED:

ABHISHEK SHARMA
DELHI HIGH COURT
TEAM INDIA
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
PERSONALITY RIGHTS CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.