ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଧୂଳିସାତ୍! ଟି୨୦ରେ ଦ୍ରୁତ ୨୦୦୦ ରନ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତ ପୂର୍ବତନ ଟି୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
Published : October 12, 2026 at 12:15 PM IST
Abhishek Sharma: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇନ୍ଦୋରରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ୨୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଟି୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ମାତ୍ର ୧୦୨୪ଟି ବଲ୍ରେ ୨୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୧୧୬୪ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଜ ଇନିଂସର ୩୩ତମ ରନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଖାତାରେ ୬୩ଟି ଇନିଂସରୁ ୧୯୬୭ ରନ୍ ରହିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ନଜର ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ।
2⃣0⃣0⃣0⃣ T20I runs ✅ A major milestone for Abhishek Sharma 👌👌 Updates ▶️ https://t.co/0ve4uDWSIn #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @OfficialAbhi04 https://t.co/mdBTBjCmHH— BCCI (@BCCI) October 11, 2026
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ରେକର୍ଡ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଟି୨୦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧୧୬୪ଟି ବଲ୍ରେ ୨୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଆରୋନ୍ ଫିଞ୍ଚ୍ ୧୨୮୩ଟି ବଲ୍ରେ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ୧୩୦୪ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି ସ୍କୋର ଛୁଇଁଥିଲେ। ଭାରତର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୩୯୦ଟି ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ୧୩୯୫ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
|ବ୍ୟାଟର
|ଦେଶ
|୨୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ବଲ୍
|ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
|ଭାରତ
|୧୦୨୪
|ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
|ଭାରତ
|୧୧୬୪
|ଆରୋନ୍ ଫିଞ୍ଚ୍
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
|୧୨୮୩
|ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
|୧୩୦୪
|ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
|ଭାରତ
|୧୩୯୦
|ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ
|ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
|୧୩୯୫
ରେକର୍ଡ କରିବା ସହିତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ଇନିଂସରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଶମର ଜୋସେଫ୍ଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଦୁଇ ରନ୍ ନେଇ ମାତ୍ର ୧୮ଟି ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ସିରିଜ୍ରେ ଅଭିଷେକଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା।
🔴ABHISHEK SHARMA ISN’T PLAYING LIKE A HUMAN ANYMORE 🤯 - Today, Abhishek became the fastest to reach 2,000 runs in T20Is. For him, smashing half-centuries in T20 cricket looks like child’s play! 😭 - At just 26, Abhishek already has 14 fifties and 3 centuries in T20Is. 🥶 https://t.co/kMiTltn67i— Sam (@cricsam02) October 11, 2026
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଏହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ୧୫ଟି ବଲ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୧୬ଟି ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର୍ ଏବଂ କଲିନ୍ ମୁନ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୧୮ଟି ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ୨୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାର ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କର ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।