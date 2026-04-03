IPL 2026: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ବି BCCI ଲଗାଇଲା ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
IPL 2026: ବିସିସିଆଇ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।
Published : April 3, 2026 at 2:41 PM IST
Abhishek Sharma Fined, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ବିପକ୍ଷରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କାଟ କରାଯାଇଛି।
କ’ଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?
ଗୁରୁବାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୁଡ୍ରେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨୧ଟି ବଲ୍ରୁ ୪୮ ରନ୍ କରି ସେ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ ୪ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ପାଳିର ନବମ ଓଭରରେ ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍କୁ ନେଇ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଏକ ବଲ୍ରେ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନିକଟରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଫିଲ୍ଡର କ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା।
STORY | Abhishek Sharma fined 25% of match fee for showing dissent at umpire’s decision— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2026
Sunrisers Hyderabad vice-captain Abhishek Sharma has been fined 25 per cent of his match fees and has also accumulated one demerit point for breaching the IPL Code of Conduct during his… pic.twitter.com/7LdjNJaUdv
ମାମଲା ଥର୍ଡ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ରିପ୍ଲେ’ରେ କ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟର ତାଙ୍କୁ 'ଆଉଟ୍' ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଭିଷେକ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ସହ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ବିସିସିଆଇର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧିର ଧାରା ୨.୩ (ଲେଭଲ-୧) ଅଧୀନରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ସାଧାରଣତଃ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ବା ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ଜରିମାନା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଡେମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଅଭିଷେକ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ାଯାଇନାହିଁ।
ABHISHEK FINED FOR SWEARING. 🤬— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 3, 2026
Abhishek Sharma fined 25% of his match fees with 1 demerit point for showing dissent after being adjudged out and using obscene language. pic.twitter.com/wlA76Rz8aT
ମ୍ୟାଚ୍ର ପରିଣାମ: ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦବଦବା
ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିବାଦକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି SRH ପକ୍ଷରୁ ୨୨୬ ରନର ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୪ ବଲ୍ରୁ ୩୯ ରନ୍ କରିବା ସହ ୨ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏହି ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ମାତ୍ର ୧୬୧ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୬୫ ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ସଦୃଶ ରହିବ ଯେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ସହ ସଂଯମତା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।