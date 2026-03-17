କ୍ରିସ ଗେଲ୍ କି ବିରାଟ୍ କୋହଲି ନୁହଁନ୍ତି, ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ କହିଲେ- କିଏ ହେଉଛନ୍ତି T20 ର 'ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି'
AB De Villiers: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟର ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ୟାଟର ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ବୋଲର।
Published : March 17, 2026 at 12:34 PM IST
T20 GOAT, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବା 'GOAT' (Greatest of All Time) କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଆଖି ଆଗକୁ କ୍ରିସ ଗେଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି କିମ୍ବା ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ଭଳି ନାଁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟର ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ (AB De Villiers) ଏହି ତାଲିକାରେ ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ୟାଟର ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ବୋଲର।
ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ମତରେ କିଏ ସେହି 'ନମ୍ବର-୧' ଖେଳାଳି?
ଆରସିବି (RCB) ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିସ ଗେଲ୍ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଶେୟାର କରିଥିବା ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ଭାରତର ତାରକା ପେସର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି।
🚨 AB DEVILLIERS ON JASPRIT BUMRAH LEGACY !! 🚨— Kiara (@crickiara) March 17, 2026
Question - “ Who is the T20 Greatest of All Time” ?
Ab Devilliers said 🎙️ — “ It's going to be a controversial... not controversial, ironic answer, because I think it's (Jasprit Bumrah ) But not bowling to me ” 🤯 pic.twitter.com/EjtsS7muHf
ନିଜର ଏହି ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ନୂଆ ବଲ୍ ହେଉ କି ପୁରୁଣା, କିମ୍ବା ସୁପର ଓଭରର ଚାପ - ବୁମ୍ରାଙ୍କ ହାତକୁ ବଲ୍ ଦେଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା କରେ।" ଏବି ଏହା ପରେ ହସି ହସି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁମ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ବୋଲିଂ କରୁନାହାଁନ୍ତି!
ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଆକିବ୍ ଜାଭେଦଙ୍କ ଅଜବ ତୁଳନା
ଅନ୍ୟପଟେ, ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବୋଲର ଆକିବ୍ ଜାଭେଦ୍ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅଜବ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଜଣେ ଘାତକ ବୋଲର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ସେ ତାଙ୍କୁ 'ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର' ଉସମାନ ତାରିକଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି।
🚨 PAKISTAN SELECTOR AAQIB JAVED ADMITS USMAN TARIQ IS A CHUCKER— Brutal Truth (@sarkarstix) March 14, 2026
" jasprit bumrah is usman tariq of fast bowlers. nobody knows how he bowls those fast balls. tariq chucks them." pic.twitter.com/zyHavSt7op
ଆକିବ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଢିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ "ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂର ଉସମାନ ତାରିକ" ବୋଲି କହିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଜଣା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।
POTM in #Final ✅
1️⃣4️⃣ - Joint-most wickets in the tournament ✅
An economy of just 6️⃣.2️⃣1️⃣#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/qwz5tPv31x
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତକୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇବାରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଯୁଗ୍ମ-ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲକାରୀ ରହିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୧୫ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 'ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୁମ୍ରା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲକାରୀ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ ଓ ଲସିଥ୍ ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।