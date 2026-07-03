ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ
ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
Published : July 3, 2026 at 3:23 PM IST
AB de Villiers On Sooryavanshi: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଉଭୟ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ।
ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅନୁଭୂତି ନେବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ।'
🔴 BIG OPPORTUNITY MISSED – AB DE VILLIERS ON SURYAVANSHI 🤯— Sam (@cricsam02) June 30, 2026
🎙️: " i thought it was the perfect opportunity to give vaibhav suryavanshi his india debut after the ipl he had. a series against ireland would have been ideal to help him gain international experience, but… pic.twitter.com/sR8HpoQMFt
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ରେୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡେସ୍କାଟେଙ୍କ ଏହି କଥା ସହ ସହମତ ନୁହେଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇପିଏଲରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିବେଶକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ।'
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଧମାଲ ମଚାଇଥିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୭୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
🚨NOT GIVING CHANCE TO VAIBHAV SOORYAVANSHI AGAINST IRELAND A BIG BLUNDER - AB DE VILLIERS🤯— Akshat (@Akshatgoel1408) July 3, 2026
AB De Villiers said :🗣️
" when will he be unleashed?? i thought the ireland series was the perfect opportunity for vaibhav sooryavanshi to come in & get a feel for international cricket.… pic.twitter.com/KRDB4upooL
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଲେ ଏହି ପରାମର୍ଶ
ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦଳକୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୫୦ କିମ୍ବା ୨୬୦ ରନ୍ ବନିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ୧୪୦ କିମ୍ବା ୧୬୦ ରନ୍ର ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।"
ଭାରତକୁ ନିକଟରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ୦-୨ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳ ୪ ଜୁଲାଇରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।