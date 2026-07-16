ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ: କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

AB De Villiers On Team India
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 10:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

De Villiers On Team India: ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ନିକଟରେ ମିଳିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୦ ଏବଂ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୪-୦ ରେ ମିଳିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଡିଭିଲିୟର୍ସ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ ରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆସୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭୂମିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟ ପରେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସୁନାମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଘେରରେ ରହିଥିଲା, ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଝିବା ବାହାରେ ଥିଲା। ଖରାପ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭରସା ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଡିଭିଲିୟର୍ସ କେବଳ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଦୋଷ ନଦେଇ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଲଦିଛନ୍ତି।

ଡିଭିଲିୟର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ବୋଲର ମିଳିଯାଆନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆପଣ ସହଜରେ ରନ୍ କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମ ଗିୟରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ୭୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟପ୍ ସ୍କୋରର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଏମଭିପି (Most valuable player) ବନିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ର ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୧୫ ରନ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାର୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଦଳର ବାକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।

ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୪ ରେ ଅବସର ନେଇସାରିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାରଣରୁ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ମହାତାରକାମାନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ରାତାରାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁବ ଦଳ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିନା ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ନୂଆ ଦଳକୁ ସେଟଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ICC ଜାରି କଲା ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂ; ନମ୍ୱର-1 ର ନିକଟତର ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି RO-KO?

ICC ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବଦଳିଗଲା ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ହିଁ ବଢ଼ିବ ରୋମାଞ୍ଚ

TAGGED:

AB DE VILLIERS
GAUTAM GAMBHIR
TEAM INDIA
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
AB DE VILLIERS ON TEAM INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.