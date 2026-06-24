ETV Bharat / sports

ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚମକିଲେ ରୋନାଲଡୋ: ଭାଙ୍ଗିଲେ ଫିଫାର ୯୬ ବର୍ଷର ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

Ronaldo record: କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ନିଜର ଐତିହାସିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଫୁଟବଲର ୬ଟି ଭିନ୍ନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

Cristiano Ronaldo Breaks 96 Year FIFA World Cup Record
ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚମକିଲେ ରୋନାଲଡୋ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ ନିଜର ଐତିହାସିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ସେ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖି ଏପରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଛଅଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ସହିତ ରୋନାଲଡୋଙ୍କର ଏହି ଗୋଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ସେ ୨୦୦୬ ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି।

ଏହି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକଟଜନକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆସିଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚରେ କଙ୍ଗୋ ବିପକ୍ଷରେ ୧-୧ ରେ ଡ୍ର’ ଖେଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦଳ ବହୁତ ଚାପରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମନ୍ଥର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଥିଲେ ଯେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିଲା ନାହିଁ।

ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲାରେ ରୋନାଲଡୋ ୩୯ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ନାମରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ୧୦ଟି ଗୋଲ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାନ ଫୁଟବଲର ୟୁସେବିଓଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ୟୁସେବିଓ ୧୯୬୬ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ୯ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୋନାଲଡୋ ୧୦ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

ବର୍ଷ ୨୦୦୬ରେ ଜର୍ମାନୀରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପରଠାରୁ ରୋନାଲଡୋ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଫୁଟବଲ୍‌ର ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ଲିଖନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଅନେକ ଅବସରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।

ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ନିରନ୍ତରତାର ମିସାଲ

ରୋନାଲଡୋଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ସଫଳତା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର, ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେବେହେଲେ ଶେଷ ନହେଉଥିବା ଭୋକର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦିଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡ୍ର’ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ଥର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫୁଟବଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାହିଁକି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେସି, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହରାଇ ନକ୍-ଆଉଟ୍‌ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା

FIFA 2026: ମେସି, ଏମ୍ବାପେ ଓ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିଥିଲା ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ?

TAGGED:

RONALDO 6TH WORLD CUP
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ
RONALDO RECORD UZBEKISTAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.