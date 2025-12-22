ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟ ଏନସାଇକ୍ଲୋପେଡିଆ କେଶବ: ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଅଛି 5 ଦଶନ୍ଧିର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଟିକନିକ ତଥ୍ୟ

1970ରୁ 2025, ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ଆଇପିଏଲ, 55 ବର୍ଷ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚର ସ୍କୋର ଓ ରେକର୍ଡ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି କଟକର 94 ବର୍ଷୀୟ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ।

94 Year Old Cuttack Man Keshab Das Odisha Living Cricket Encyclopedia Writes Ball by Ball Records of Indian Cricket Since 1970
94 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଯାଇନି କ୍ରିକେଟ ନିଶା; 1970 ମସିହାରୁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ରେକର୍ଡ, ଟେଷ୍ଟରୁ ଟି-20 କ୍ରିକେଟ୍ ମୁକସାକ୍ଷୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 22, 2025 at 2:57 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Odisha Living Cricket Encyclopedia କଟକ: 1953 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ । ନିଜେ ଖେଳନ୍ତି, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଦେଖନ୍ତି, ରେଡିଓରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚର ଧାରା ବିବରଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ଟେଲିଭିଜନରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚର ରେକର୍ଡ ନିଜେ ଲେଖି ରଖନ୍ତି । 1970 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଖେଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚର ଟିକ୍ ନିକ୍ ତଥ୍ୟ ବା 'ବଲ୍ ଟୁ ବଲ୍' ଡାଟାକୁ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ଏମିତି ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ, ସେ ଏମିତି ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକ, ଯିଏ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି 'ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ସ ଗେମ୍'କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି । ଆଜ୍ଞା ହଁ ... ଆମେ କହୁଛୁ କଟକର 94 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ କଥା । ...

କ୍ରିକେଟ ଏନସାଇକ୍ଲୋପେଡିଆ କେଶବ (ETV Bharat Odisha)

କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ କେଶବ:

1970 ମସିହାରୁ କ୍ରିକେଟ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ଲେଖିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେଶବ ଦାଶ । ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ ସ୍କୋର ଜାଣିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ସେତେବେଳ ଠାରୁ ହିଁ ସେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରତ୍ୟକଟି ଧରା ବିବରଣୀ ହିଁ କେବଳ ରେଡ଼ିଓରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ରେଡିଓ ଶୁଣି ହିଁ ସ୍କୋର ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ । କେଶବ ଦାଶ କୁହନ୍ତି, "ସେତେବେଳେ 5ରୁ 6 ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା । ସେ ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଭାବରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁଦିନ ମ୍ୟାଚ ଥାଏ ସେ ନିଜ ସାଥିରେ ରେଡିଓ ନେଇ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି । ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ ରେଡିଓ ଉପରେ ଥାଏ । ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମ୍ୟାଚର ଧାରା ବିବାରଣୀ ଶୁଣି ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖନ୍ତି । 1983 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟୀ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।"

Keshab Das 94- year-old man in Cuttack documented Indian cricket team records since 1970
କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଡାଏରୀ (ETV Bharat Odisha)

କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଶା ଯେ ଯେକୌଣସି ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ସେ ଦେଖିବା ସହ ମ୍ୟାଚର ସମସ୍ତ ଟିକନିକ ତଥ୍ୟକୁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ । ବିଶେଷକରି କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛି ଭାରତ ? କେଉଁ ଖେଳାଳି କେଉଁ ମ୍ୟାଚରେ ଏବଂ କାହା ବିପକ୍ଷରେ କେତେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ? କିଏ କେତେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ? କେଉଁ ବୋଲର କେତେ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ? ମ୍ୟାଚରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ? ଏପରିକି କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର କେତେ ଥିଲା ? ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି କେଶବ ।

ଅଂଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ କୋହଲି-

କେଶବ ଦାଶଙ୍କ ଲେଖିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବେଶ ରୋଚକ । "ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍କୋର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ନିଜେ ଡାଏରୀ ଦେଖି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରି ପାରିବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ଯଦିଓ ଏବେ ସମସ୍ତ ସ୍କୋର ଅନଲାଇନରେ ମିଳି ଯାଉଛି । ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।"

କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି କେଶବଙ୍କର ଏତେ ରୁଚି ଥିଲା ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିିକେଟ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ କେଶବ । ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଅଂଶୁମାନ ଗାଏକଓ୍ୱାଡ୍, କପିଳ ଦେବ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଗଭାସ୍କାରଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଖେଳ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ।

Odisha Living Cricket Encyclopedia
ମ୍ୟାଚ ରେକର୍ଡ ଡାଏରୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ (ETV Bharat Odisha)


ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଟି-20 ଫଟାଫଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ -
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କେଶବ କହିଛନ୍ତି, " ସେତେବେଳେ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା । ବହୁତ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହ ଖେଳ ଶୁଣିବାକୁ ଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଆସିଲା ଆଉ ଏବେ ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ ଆସିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ ଟି ମ୍ୟାଚ ର ସ୍କୋର ବି ଲେଖି ରଖିଛି । ଯଦିଓ ଏବେ ଏହି ଲେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ମିଳି ଯାଉଛି, ତଥାପି ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଡାଏରୀ ଦରକାର ପଡ଼େ । " ଏବେକାର ପ୍ରତ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ ର ଟିକ ନିକ ତଥ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେଶବ ।

ଶ୍ବଶୁରଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ, ବୋହୂ ଅନୀତା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି " ମୁଁ 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛି । ଆମ ଶ୍ବଶୂର ମ୍ୟାଚ ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ଦିବାରାତ୍ର (DAY and NIGHT) ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ରାତି ହେଉନା କାହିଁକି, ହାଇ ଲାଇଟ୍ସ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚ ତଥ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ ।"

ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ଆଇପିଏଲ....

ଭାରତ ଖେଳିଥିବା ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ, ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇପିଏଲ (Indian Premior League) କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି କେଶବ । ସାଧାରଣତଃ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ ଦେଖଛନ୍ତି କେଶବ । ଗତ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କଟକ ବାରଟାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ । ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବେ । ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଘରେ ବସି ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ସହ ଡାଏରୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ।

94 Year Old Keshab Chandra Das
ବର୍ଷୀୟାନ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ (ETV Bharat Odisha)

କ୍ରିକେଟ ଏନସାଇକ୍ଲୋପେଡିଆ କେଶବ:

କେଶବଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଖେଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚର ଟିକନିକ ସୂଚନା ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଏନସାଇକ୍ଲୋପେଡିଆ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି । ଏହି ଲେଖା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି କ୍ରିକେଟ ଜନିତ କୁଇଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛନ୍ତି । "ଶ୍ବଶୂର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଏକ ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାତିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବୋହୂ ଅନୀତା

ଡାଇମେନସିଆ ରୋଗରୁ ଲାଘବ ମିଳି ପାରିବ: ଡାକ୍ତର

କେଶବଙ୍କ କ୍ରିିକେଟ ମ୍ୟାଚ ତଥ୍ୟ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତି ତଥା ମାନସିକ ବିଭାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଲଗ୍ନଜିତ ଦାଶ । ସେ କହିଛନ୍ତି " ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଜନିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ବୟସରେ ସାଧରଣତଃ ବୃଦ୍ଧ ଜନିତ ରୋଗ ତଥା ଡାଇମେନସିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । କିଏ କୌଣସି କଥାକୁ ମନେ ରଖି ପାରେନି ତ ଆଉ କିଏ ବିଳି ବିଳେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜେଜେ 94 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । "ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଲଗ୍ନଜିତ

1970 ମସିହାରୁ କ୍ରିକେଟକୁ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରିବେ) ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନିଆରା ନିଶା, ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସୀୟ !!!

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

