କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର: ୫୦ ଓଭରରେ ୮୨୨ ରନ୍, ୨୮ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହେଲା ବିପକ୍ଷ ଦଳ

Highest Score in 50-Over: ୮୨୨ ରନ୍‌ର ସ୍କୋର ଜବାବରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 2:27 PM IST

Cricket’s Most Insane Record, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟକୁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳ ଏତେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତ ମନେକରାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଦଳ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଦେବ ଓ ଏହା ଏକ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୫୦ ଓଭରରେ ୮୨୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଦଳ ଏପରି କାରନାମା କେବେ କରି ନଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ୮୨୨ ରନ୍‌ର ସ୍କୋର ଜବାବରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରନାମା କେଉଁଠି ଘଟିଛି ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜଣାଉଛୁ...

ଜିମ୍ବାୱେ ଘରୋଇ ଲିଗ୍‌ରେ ହେଲା ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରନାମା

ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଜିମ୍ବାୱେର ଘରୋଇ ଫାଷ୍ଟ-ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଘଟିଛି। ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାୱେର ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ଦଳ ସ୍କର୍ପିଅନ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ମିଥେନ୍ ଲାୟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ରନ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ସ୍କର୍ପିଅନ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୮୨୨/୪ ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କରିଥିବା କଥାଟି ହେଉଛି, ଏହାର ଜବାବରେ ମିଥେନ୍ ଲାୟନ୍ସ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍କର୍ପିଅନ୍ସକୁ ୭୯୪ ରନ୍‌ର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ତ୍ରିଶତକ, ଦ୍ୱିଶତକ, ଶତକ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ ୪ ଖେଳାଳି

ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ସ୍କର୍ପିଅନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ପ୍ରେଜ୍ ମକାଜା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିପକ୍ଷ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଷ୍ଟାର୍ ଥିଲେ ୱିନ୍‌ଫ୍ରେଡ୍ ମୁଟେଣ୍ଡେ, ଯିଏକି ମାତ୍ର ୭୫ ବଲ୍‌ରେ ୨୭୦.୬୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୨୦୩ ରନ୍‌ର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ ୨୩ ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୩ ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଯାହା ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ପାୱାର-ହିଟିଂର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତକୁଣ୍ଡା ମଡେମ୍ବୋ ୧୪୩ ବଲ୍‌ରେ ୩୦୨ ରନ୍‌ର ଏକ ଶାନଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୫୦ ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ୨୭୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ସେ ରିଟାୟର୍ଡ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଜୟା ମାତ୍ର ୪୯ ବଲ୍‌ରେ ୧୧୦ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୨୪.୪୯ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିନସେଣ୍ଟ ମୋୟୋ ୩୯ ବଲ୍‌ରେ ୭୮ ରନ୍‌ର ଏକ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

୭୯୪ ରନ୍‌ରେ ଦର୍ଜ କଲା ବିଶାଳ ବିଜୟ

ସ୍କର୍ପିଅନ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଶେଷରେ ୫୦ ଓଭରରେ ୮୨୨/୪ ରନ୍ କରି ନିଜର ଇନିଂସ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ୧୬.୪୪ ର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ରନ୍ ରେଟ୍ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସମୟରେ ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଥେନ୍ ଲାୟନ୍ସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପିଚ୍ ହଠାତ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଯାଇଥିଲା। ମିଥେନ୍ ଲାୟନ୍ସ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳକୁ ୭୯୪ ରନ୍‌ର ଏକ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଧିକାରିକ ୫୦ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦଳ ହିଁ ୫୦୦ ରନ୍‌ର ନମ୍ୱର ପାର୍ କରିପାରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ୫୦୬/୨ ର ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଦିନିକିଆ (ଓଡିଆଇ) ମ୍ୟାଚରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୪୯8/୪ ର ଏକ ଶାନଦାର ସ୍କୋର ବନାଇଥିଲା।

