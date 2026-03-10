ETV Bharat / sports

ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ ୮ଟି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍

ICC Tournaments: ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ୮ଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।

Upcoming ICC Tournaments
ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ ୮ଟି ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ (gettyimages)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Upcoming ICC Tournaments: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତାମନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ୮ଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାମ୍ପିଅନସ୍ ଟ୍ରଫି ସାମିଲ ରହିଛି।

କେଉଁ ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଜମିବ କ୍ରିକେଟର ମାହୋଲ: (Upcoming ICC Tournaments)

୨୦୨୭: ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ

୨୦୨୭ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ଫାଇନାଲ୍। ଏହାପରେ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାକୁମ୍ଭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିବେ।

୨୦୨୮: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଟି-୨୦ ଲଢ଼େଇ

ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ, ୨୦୨୮ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ। କେବେଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ବର୍ଷ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର।

୨୦୨୯: ଭାରତରେ ହେବ ଚାମ୍ପିଅନସ୍ ଟ୍ରଫି

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନସ୍ ଟ୍ରଫି ଭାରତକୁ ଫେରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଆୟୋଜନ ଭାରତ କରିବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏକ WTC ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ।

୨୦୩୦: ୟୁରୋପରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍

୨୦୩୦ରେ ପୁଣିଥରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେରିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ମିଳିତ ଭାବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବେ।

୨୦୩୧: ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଧମାକା

ଆଇସିସିର ଚଳିତ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୩୧ରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ପୁଣିଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ WTC ଫାଇନାଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

