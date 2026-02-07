ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ଆରମ୍ଭରୁ ଝଟକା! ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେଣି ୮ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

T20 World Cup 2026: ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୮ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

T20 World Cup 2026 injury updates
ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୮ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 5:25 PM IST

T20 World Cup 2026: ଆଜି (୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଠାରୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଅନେକ ଦଳକୁ କିଛି ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୮ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ହେଉଛି ଯୁବ ପେସର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଆହତ ହେବା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଓ୍ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ କରିଛି।

ଆହତ କାରଣରୁ ୮ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ଦଳକୁ ନିଜ ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସିଜନରେ ନଜର ଆସିବେ ନାହିଁ:

  1. ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ): ପିଠିରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
  2. ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ): ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସିନ୍ ଆବଟଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି।
  3. ହର୍ଷିତ ରାଣା (ଭାରତ): ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ପାଇଁ ସେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
  4. ଆଡାମ ମିଲନେ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ): ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ମିଲନେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାଇଲ୍ ଜାମିସନ ଖେଳିବେ।
  5. ନବୀନ-ଉଲ-ହକ୍ (ଆଫଗାନିସ୍ତାନ): କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡି଼ଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଜିଆ-ଉର-ରେହମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
  6. ଟୋନି ଡି ଜର୍ଜି (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା): ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଖେଳିବେନି। ରୟାନ୍ ରିକେଲଟନ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
  7. ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା): କାନ୍ଧର ହାଡ଼ (Clavicle) ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ସେ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି।
  8. ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା): କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ତାରକା ବୋଲର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମୋଦ ମଦୁଶନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026 INJURY UPDATES
T20 WORLD CUP 2026 SQUAD CHANGES
ଟି ୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
T20 WORLD CUP 2026 INJURY UPDATES

