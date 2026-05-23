୭୯ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କବାଡ଼ି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ବାଜିମାତ୍ କଲା ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ କଟକ
୭୯ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ କବାଡ଼ି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସିପ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ କଟକ ବାଜିମାତ୍ କରିଛି । ଉଭୟ କବାଡ଼ି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ରେ କଟକ ହାତେଇଛି ଡବଲ୍ ଟାଇଟଲ୍।ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : May 23, 2026 at 2:35 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ୭୯ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କବାଡ଼ି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ କଟକ ବାଜିମାତ୍ କରିଛି । ଏହି ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପିଟିସି ପ୍ୟାରେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ କଟକ ଉଭୟ କବାଡ଼ି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି । କବାଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ କଟକ ୪୦-୬ ପଏଣ୍ଟରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଇଆରବି ବାଟାଲିୟନ୍ ଦେବଗଡ଼କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ କଟକ ୨୯-୧୭ପଏଣ୍ଟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଛି ।
କବାଡ଼ିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ:
କବାଡ଼ି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ବାଟାଲିଅନ୍ ଦେବଗଡ଼ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଓଏସ୍ଏପି କୋରାପୁଟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଅନୁଗୋଳ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା । ଦେବଗଡ଼ର ମୋତିଲାଲ୍ ବାଗ ବେଷ୍ଟ ରେଡର, କଟକର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଚର ଓ ମନିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କୃତ:
ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବାଟାଲିୟନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା । ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା । ଷଷ୍ଠ ଆଇଆର୍ବିଏନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ବେଷ୍ଟ ଗୋଲକିପର, ଢେଙ୍କାନାଳର ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ସାହୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋରର୍ ଓ ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ କଟକର ବିଶ୍ୱନାଥ କଅଁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଗୋଳ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ୍ ଜୈନ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଓ ରନର୍ସଅପ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ଅଭିନବ ସୋନକର, ପିଟିସିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍କେ ସରିଫ୍ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ନୀଳମାଧବ ସ୍ବାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍କୁ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । କବାଡ଼ି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳ ପୋଲିସ୍ ବୃତ୍ତି ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ର ଇତିହାସରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଉପାସନା ପାଢ଼ୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଫଳ ଆୟୋଜନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ କଟକର ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା । ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖେଳିଥିଲୁ । ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲୁ । ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭାବେ ଆମେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଛୁ । ଅନୁଗୋଳ DG, IG ଓ ଅନୁଗୋଳ SP ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।"
ଅନୁଗୋଳ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, "ମୋଟ 25ଟି ଟିମ୍ କବାଡ଼ି ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 5 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ କଟକ ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟ୍ରଫି ହାତେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏକ ଖେଳକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ