କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଡିଜି
ଗତ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୦୫ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଫୁଟବଲ ଚମ୍ପିୟାନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହିଳା ଦଳ ଉପବିଜେତା ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 10, 2026 at 10:19 PM IST
କଟକ: କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 74ତମ ବି.ଏନ୍. ମଲ୍ଲିକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଖେଳରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆସାମ ରାଇଫଲସ ଚମ୍ପିୟାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ (ମହିଳା) ରନର୍ସଅପ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପୁରୁଷ ଟିମ୍କୁ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବକୁ ପଡିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲ ଟିମର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍କର୍ଷତା ନିମନ୍ତେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଡିଜିପି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଡିଜିପି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି ବୋଲି ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ୭୪ତମ ବି.ଏନ୍. ମଲ୍ଲିକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲ ଟିମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।— Odisha Police (@odisha_police) April 10, 2026
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ଦଳର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର…
ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ସମଗ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର ଭାବେ ‘ଗୋଲଡେନ୍ ବୁଟ୍’ ହାସଲ କରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା:
•ପ୍ୟାରୀ ଖାଖା (WC/475, UPD ଭୁବନେଶ୍ୱର): ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମୁଦାୟ ୭ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋରର ଭାବେ ‘ଗୋଲଡେନ୍ ବୁଟ୍’ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ୟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ଶିବିରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି।
• ବିଜୟ ବେହେରା (C/327, ୧ମ ଆଇ.ଆର. ବାଟାଲିୟନ, କୋରାପୁଟ): ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମୁଦାୟ ୮ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋରର ଭାବେ ‘ଗୋଲଡେନ୍ ବୁଟ୍’ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
