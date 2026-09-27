70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ଡେବ୍ୟୁ! ଜେଜେମା-ନାତୁଣୀ ଯୋଡ଼ି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ଚିଲିର 70 ବର୍ଷୀୟା ଇଭୋନେ ବିଲ୍ଡୋସୋଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 27, 2026 at 4:06 PM IST
Ivonne Vildosola: ଚିଲିର ଇଭୋନେ ବିଲ୍ଡୋସୋଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ 2019 ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଥିବା ଇଭୋନେ ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ନିଜର ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିର ମହିଳା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମିଲା ଓୟାର୍ସଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କ୍ୟାମିଲା ଏବଂ ଇଭୋନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜେଜେମା ଓ ନାତୁଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 70 ବର୍ଷର ଜେଜେମା ନିଜ ନାତୁଣୀର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଇଭୋନେ ବିଲ୍ଡୋସୋଲା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କାମ ଥିଲା ସେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କ୍ୟାମିଲାଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଭୋନେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲୋରେଟୋ ଏବଂ ନାତୁଣୀ କ୍ୟାମିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଭୋନେଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ଡେବ୍ୟୁ
ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ କୋଷ୍ଟାରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 70 ବର୍ଷୀୟା ଇଭୋନେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ନିଜ ନାତୁଣୀ କ୍ୟାମିଲାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳିନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିଲି ଦଳର ଓପନିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଭୋନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସକ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1950-51 ମସିହାରେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ରାଜା ମହାରାଜ ସିଂହଙ୍କ ପରେ ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
Ivonne Vildosola starting playing cricket with a plastic bat and tennis ball just seven years ago. Now, she is opening the batting for Chile, captained by her granddaughter ✨— Cricinfo (@cricinfo) September 26, 2026
Read the full feature by Sruthi Ravindranath - https://t.co/W0UrklhtnB pic.twitter.com/3ujMkQzNxo
ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଇଭୋନେ ନିଜ ନାତୁଣୀ କ୍ୟାମିଲାଙ୍କ ସହ ଚିଲି ଦଳର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିନଥିଲା। ସେ 4ଟି ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କୌଣସି ରନ୍ ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କ୍ୟାମିଲା 23ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର 1 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଚିଲିର ମହିଳା ଦଳ 20 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 81 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ କୋଷ୍ଟାରିକା ମାତ୍ର 6.5 ଓଭରରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 82 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଚିଲି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ଇଭୋନେ ବିଲ୍ଡୋସୋଲାଙ୍କ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର
ଇଭୋନେ ବିଲ୍ଡୋସୋଲାଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମୁକାବିଲା କୋଷ୍ଟାରିକା ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମୋଟ ୫ଟି ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।