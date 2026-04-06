ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ରଗ୍‌ବୀର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା: ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟର ୪୬୦ ଖେଳାଳି ସାମିଲ

ରଗବୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୪୬୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Published : April 6, 2026 at 7:14 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ୬୯ତମ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ (SGFI) ରଗ୍‌ବୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫-୨୬। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଗା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଭବ୍ୟ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ

ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଶ୍ରୀ ପୁନିଆ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାର ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଖେଳିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କେବଳ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମଇଦାନରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।"

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ରଗ୍‌ବୀର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (ETV Bharat)

ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଏନ୍. ତିରୁମାଲା ନାୟକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିରେନ୍ଦ୍ର କରକରା ଏବଂ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପି.ଇ.ଟି) ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ SGFI ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଦବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗ୍‌ବୀ ତାରକା ଡୁମୁଣୀ ମାରାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ କୁନି କୁନି ଖେଳାଳୀଙ୍କ ମନବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।

ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ରୂପରେଖ ଓ ସୂଚୀ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ବୟସ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍। ଏଥିରେ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଦଳ ପୃଥକ ଭାବେ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳୀ (ETV Bharat)
  • ଏପ୍ରିଲ ୬ ଓ ୭ ତାରିଖ: ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
  • ଏପ୍ରିଲ ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖ: ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ରାମ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି।

୧୫ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ୪୬୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀ

ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ସମୁଦାୟ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ୪୬୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ କୋଚ୍ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜୁରାଟ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ CBSE ୱେଲଫେୟାର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ CISCE ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି।

୬୯ତମ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଗ୍‌ବୀ ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶାରେ ରଗ୍‌ବୀର ଭବିଷ୍ୟତ

ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ରଗ୍‌ବୀର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଖେଳାଳୀ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଉଦଘାଟନୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପୁନିଆ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଗ୍‌ବୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ରହଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଗ୍‌ବୀରେ ଝଲସିବେ କୁନି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ (ETV Bharat)

ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃଭାବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ଏହାର ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରଗ୍‌ବୀର ଏହି ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

