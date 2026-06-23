୬୫ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: କାଲିଠାରୁ କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୬୫ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ l ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 23, 2026 at 10:08 PM IST
NATIONAL SENIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ । ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୬୫ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଦୌଡ଼ କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏଏଫ୍ଆଇ । ୨୬ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୬୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ୨୮ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀ । ୧୬ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୧୨ ମହିଳା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ । ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନିମେଶ କୁଜୁର, ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ଓ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଇଙ୍କ ଚମକ ।
ହରିୟାଣାରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଫି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମାନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ଏଥିରେ ସାମିଲ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଜୋର୍ ଲଗାଇବେ ସମସ୍ତ ଆଥଲେଟ୍ ।
ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା 'ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬' ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ । ଏହି ୫ ଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ୨୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୬୩୦ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଥଲେଟ୍ (୩୪୨ ପୁରୁଷ ଓ ୨୮୮ ମହିଳା) ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୋଟ୍ ୪୫ଟି ମେଡାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦୌଡ଼, ହାଇ ଜମ୍ପ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ହର୍ଡଲ୍ସ ଏବଂ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହରିୟାଣାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୭୦ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୨ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୨୮ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଯେପରିକି ଜାଭେଲିନ୍ ତାରକା କିଶୋର ଜେନା, ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ, ଅନିମେଶ କୁଜୁର, ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଇ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାହୁ ଏବଂ ସବିତା ଟପ୍ପୋଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ।
ଏହି ଆୟୋଜନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଟୁର୍ ସିଲଭର୍ ମିଟ୍' ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍, ଓଡିଆ ଆଥଲେଟଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏସିଆନ୍ ରିଲେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ଚୀନରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର