ପଡ଼ିଆରୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...ଏହି ୫ ବଡ଼ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬
IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୧୯ ତମ ସିଜିନ୍ କେବଳ ଚମତ୍କାର କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବିବାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ।
Published : June 1, 2026 at 12:57 PM IST
IPL 2026 Controversies, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ନବାଗତ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସିଜିନ୍ କେବଳ ଚମତ୍କାର କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କେତେକ ବଡ଼ ବିବାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ। ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ବିବାଦରେ ରହିଥିଲା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୧୯ ତମ ସିଜିନ୍। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ବିବାଦ ବିଷୟରେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ସିଜିନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା।
୧. ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ଭେପିଂ ବିବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ୍ ପରାଗ ସେତେବେଳେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲା।
What's ongoing in IPL 🤯— Qamar (@Qamar5618) April 28, 2026
RR Captain Riyan Parag found vaping will Indian government take action on this? According to 2019 act vaping is ban in India. pic.twitter.com/JqZWmjRNVr
୨. ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ରନ୍-ଆଉଟ୍ ବିତର୍କ: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ବ୍ୟାଟର ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ରନ୍-ଆଉଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ ନେବା ସମୟରେ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଜିଥିଲା। ଥର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍𝐄𝐃?! 😳— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026
Mix-up. Long turn. Third umpire drama… & Raghuvanshi is given OUT for obstructing the field! 👀
Just the 4️⃣th instance of a batter being given out for obstructing the field in TATA IPL 🤯#TATAIPL 2026 ➡️ #LSGvKKR | LIVE NOW… pic.twitter.com/WRgr608Odb
୩. ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରିପ୍ଲେରେ ବଲ୍ ଭୂମିର ଅତି ନିକଟରେ ଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।
It’s heating up in Ahmedabad! 🔥#JasonHolder caught #RajatPatidar at the boundary, but the #RCB camp wasn’t convinced with the decision! 👀#TATAIPL 2026 ➡️ #GTvRCB | LIVE NOW 👉https://t.co/K8vuSzrZ1d pic.twitter.com/GwfAoIelDj— Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
୪. ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଶାରା: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଆରସିବି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଇଶାରା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଏହାକୁ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ମଇଦାନରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
🚨 Tim David has been fined 30 percent of his match fee and handed 2 demerit points for breaching IPL Code of Conduct during RCB's win over MI in Raipur. The offence relates to " using a gesture that is obscene, offensive or insulting" #IPL2026 #RCBvMI pic.twitter.com/SivavH3Jdv— Cricbuzz (@cricbuzz) May 11, 2026
୫. ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଫୋନ୍ ବିବାଦ: ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଡଗ୍ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିଲା। ଦଳ ପରିଚାଳନାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଣ୍ଟି-କରପସନ୍ (ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧୀ) ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଅପରାଧ। ଏହି ମାମଲା ଲିଗ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
🚨 BCCI ACU to investigate Romi Bhinder phone use matter— Sporttify (@sporttify) April 12, 2026
Rajasthan Royals manager Romi Bhinder was seen using his phone in the dugout during RR vs RCB in Guwahati, sparking a PMOA protocol controversy.
IPL Chairman Arun Dhumal confirmed to Sports Tak that ACU has been directed to… pic.twitter.com/GKzYtFC0nR
ବିସିସିଆଇର ଚେତାବନୀ:
ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବିସିସିଆଇ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଇଥିଲା। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନାକୁ ଲିଗ୍ର ଗରିମା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏହି ବିବାଦଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ସିଜିନ୍ ଧରି ହେଡଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିଲା।