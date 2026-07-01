ଦେଶର ରକ୍ତ, ବିଦେଶୀ ଜର୍ସି: ଏହି ୫ କ୍ରିକେଟର ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ!
ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ୫ ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
Published : July 1, 2026 at 5:26 PM IST
Indian origin cricketers: କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବା ମୂଳ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପାଇଁ 'ଖତରନାକ୍' ସାଜିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିରାଶା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଭଳି ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପରାଜୟର ବଡ଼ କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି।
୧. ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା (ଆୟରଲାଣ୍ଡ)
ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମିତ ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା ଆୟରଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରି ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସିରିଜର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚରେ ଯେଉଁଭଳି ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଭାରତ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥିଲା। ସିରିଜରେ ମୋଟ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ୨-୦ ସିରିଜ୍ ଜିତାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥି ପାଇଁ ସିରିଜରେ ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା।
From debut to standout performer! ☘️— Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026
Jai Moondra caps a brilliant series.#BackingGreen | #IREvIND | #FailteSolar pic.twitter.com/5I1ylzFCPf
୨. ଏଜାଜ୍ ପଟେଲ୍ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଭାରତୀୟ ପିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ। ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ୧୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଇତିହାସ ରଚିବା ହେଉ ବା ନିକଟରେ ୧୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତକୁ ୩-୦ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ କରାଇବା, ଏଜାଜ୍ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
୩. ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ଏହି ଯୁବ କିୱି ତାରକା ଏବେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ। ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ହେଉ କି ୨୦୨୪ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିଥିବା ୧୩୪ ରନ୍ର ପାଳି, ରଚିନ୍ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ସଦା ସର୍ବଦା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
Player of the Match, Jai Moondra ☘️— Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026
Another standout performance!#BackingGreen | #IREvIND | #FailteSolar pic.twitter.com/kyOEe6hmoM
୪. ଇଶ୍ ସୋଢୀ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
ଲୁଧିଆନାରେ ଜନ୍ମିତ ଇଶ୍ ସୋଢୀ ଆଇସିସି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପଥରୋଧ କରିବାରେ ଓସ୍ତାଦ୍ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୭ ରନ୍ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ତାହା ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୂର୍ମାର୍ କରିଦେଇଥିଲା।
୫. କେଶବ ମହାରାଜ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା)
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସହ ମୂଳ ସଂଯୋଗ ଥିବା କେଶବ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ 'ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର୍' କ୍ରିକେଟର୍। ସେ ସେତେବେଳେ ୱିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କର ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଛି।
ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଭା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚମକିପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ସଫଳତା ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ।