ETV Bharat / sports

ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ଫୁଟବଲ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେଲେ ସ୍ପେନର ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି

Netherlands Football Coach: ସ୍ପେନର ମହାନ ଫୁଟବଲର ଜାଭି ହର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍‌ଙ୍କୁ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।

Netherlands New Football Coach Xavi Hernandez
ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ଫୁଟବଲ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେଲେ ଜାଭି ହର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍‌ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Netherlands Football Head Coach: ସ୍ପେନର ମହାନ ଫୁଟବଲର ଜାଭି ହର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍‌ଙ୍କୁ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ୧୯୭୮ ମସିହା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜର ଜାତୀୟ ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସେ ରୋନାଲ୍ଡ କୋମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଯିଏକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।

ଜାଭି ସେହି ସ୍ପାନିସ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ୨୦୧୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ୪୬ ବର୍ଷୀୟ ଜାଭି ଏହାପୂର୍ବରୁ ବାର୍ସିଲୋନାର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେ’ ୨୦୨୪ରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ମରକ୍କୋଠାରୁ ହାରି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜାଭି କହିଛନ୍ତି, "ଡଚ୍ ଜାତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ। ବାର୍ସାର ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ନେବା ଏବଂ ଜୋହାନ କ୍ରୁଫ୍ ଓ ରିନସ ମିସେଲ୍ସଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଡଚ୍ ଫୁଟବଲ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଡ଼ିତତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡଚ୍ ଫୁଟବଲର ହିଁ ପୁଅ। ଅନ୍ୟ ମହାନ କୋଚ୍ ବିଶେଷ କରି ଲୁଇସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଲ୍ – ଯାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମୁଁ ବାର୍ସାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ ରାଇଜକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ ଭାବରେ ମୋତେ ଗଢ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।"

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ୨୦୨୧ ମସିହାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ନୌରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଜାଭି ବାର୍ସାରେ କୋମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍‌ରେ କାଟାଲାନ୍ ଦଳକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଥିଲେ। ସେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଡଚ୍ ଜାତୀୟ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆଶା ମୁତାବକ ହୋଇ ନଥିଲା। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ମରକ୍କୋ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲା।

୨୦୧୦ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୦୮ ଓ ୨୦୧୨ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଜାଭି ବାର୍ସିଲୋନା ଏବଂ ସ୍ପେନ ସହିତ ନିଜ ଖେଳ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ସେ ୨୦୧୯ରେ କତାରର ଦଳ ‘ଅଲ୍ ସଦ୍’ ସହିତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। କତାରରେ ସେ ସାତୋଟି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ବାର୍ସିଲୋନାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇତିହାସର ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ କୋମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦଳକୁ ୨୦୨୨-୨୩ରେ ଲା ଲିଗା ଟ୍ରଫି ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ସ୍ପାନିସ୍ ସୁପରକୋପା ଜିତାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ସଫଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ବିନା କୌଣସି ଟ୍ରଫିର ସିଜିନ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହାନ୍ସି ଫ୍ଲିକ୍‌ଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ! ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବାମହାତୀ ବୋଲର ହେଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ

ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ! ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚାଲିଲେ ଦର୍ଶକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ରହାଣେଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି! ନୂଆ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ

TAGGED:

NETHERLANDS FOOTBALL
XAVI HERNANDEZ
FOOTBALL NEWS
ଜାଭି ହର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍‌
NETHERLANDS NEW FOOTBALL COACH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.