ନୂଆପଡା ଫାଇଟ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଙ୍କକଷା; ଏପ୍ରିଲରେ ଖାଲି ହେବ 4 ଆସନ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଜିବେ 'ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ'
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର । 5 ମାସ ପରେ ଖାଲି ପଡିବ 4 ଆସନ । କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବ କେତେ ସିଟ୍ ?
Published : November 19, 2025 at 10:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିହାର ବିଭାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟକୁ ଭରପୁର ସମର୍ଥନ ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ଏପଟେ ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ବାଜିମାତ ପରେ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ କିମ୍ବା ନିଗମରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତେବେ 2026 ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କକଷା ।
4ଟି ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଓଲଟପାଲଟ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକୀ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜେଡି ଶିବିର ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ କ୍ଲିନସ୍ୱିପ୍ କରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆକଳନ ଓ ସ୍ଥିତି କଣ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ସହିତ, ଏପ୍ରିଲ 2026 ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହୋଇଯିବ । ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମମତା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବିଜେଡିର ମୁନ୍ନା ଖାନ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ବିସିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ଏପ୍ରିଲ 2026 ରେ ରାଜ୍ୟର 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ଖାଲି ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଙ୍କକଷା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି 4ଟି ସିଟ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିଲା । ତେବେ ସିଟ ଗଣିତ ଯାହା କହୁଛି ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ । କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଆସନଟି କାହାକୁ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି ।
ବିଜେପିରୁ କିଏ ?
ଏପଟେ ବିଜେପି ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଦୁଇଟି ସିଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । କାରଣ ମନମୋହନ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଦଳ ଏକାକୀ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲା । ମେଣ୍ଟ ରାଜନିତୀକୁ ବୟକଟ କରିବା ପଛରେ ମନମୋହନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା।ବିଜେଡି ସହ ମେଣ୍ଟ ନକରି ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ମନମୋହନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଭାରି ବିଜୟ ପଛରେ ମନମୋହନଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ । ସେପଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବସନ୍ତ ନୂଆପଡାରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ଲାଗିପଡିଥିଲେ । ନିଜ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଜିତାଇ ବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ନୂଆ ମୁଁହ ଉପରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଶାସକ ଦଳ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳରେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇଥିବା ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଦୌଡ଼ରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ବିଜେଡି କାହାକୁ କରିବ ଭରସା ?
ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି । ଶାସନରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ନବୀନ ଆଉ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ଛାୟା ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ।
ବିଜେଡିର ସବୁ ନେତା ସଂଗଠିତ-
"ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ଖାଲି ହେବ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ।ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ । ବିଜେଡିର ସବୁ ନେତା ସଂଗଠିତ ଅଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନରେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ବିଜେଡି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳର ମୁଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲୁ,ଏବେ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ," କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଜେନା ।
କଣ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ?
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସରେ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
"ବିଜେଡି ସର୍ବଦା ବିଜେପିର ସାଥ ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଘଟଣାରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ହିତରେ ବିଜେଡି କିଛି ବଡ ନିଷ୍ପତି ନେବ ବୋଲି ଆମର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ବା ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେବେ । ଆମର 14 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ pac ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ," କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
3 ଆସନ ଉପରେ ବିଜେପି ନଜର-
"ନୂଆପଡା ଏବଂ ବିହାରରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବହୁମତ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ପାଇଁ ମିଳିଲା । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ଖାଲି ହେବାର ଅଛି ସେଥିରେ ବିଜେପିର ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେପିର ଖାତାକୁ ଯିବ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜେଡି ହାତକୁ ଯିବ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଟ ନିର୍ଭର କରିବ କେଉଁମାନେ କାହାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବିଧାୟକ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଅତୀତରେ ବିଜେଡି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ସମୟ କହିବ ଆଗକୁ କଣ ହେବ, " କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ।
ବିଜେପି-ବିଜେଡି ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ-
"ଯଦି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଜେପି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରେ । ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ । ଯଦି ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେବ ତାହେଲେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଅଙ୍କ ଯାହା ଯଦି 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ । ଯଦି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାହେଲେ ଭୋଟ ହେବ । ଯାହା ଅଙ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ବିଜେପିର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ବିଜେଡିର ଜଣେ ଯିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଯଦି ବିଜେପି-ବିଜେଡିର ବୁଝାମଣା ହେଲା, ଅତୀତରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଉଭୟ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବଳକା ରହିବ ସେଥିରେ ଉଭୟ ଦଳ ବୁଝାମଣା ଭିତିରେ କଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ । ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନାହିଁ । ଯଦି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେବ ତାହେଲେ ସେଠି ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ହେବ," ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରବି ଦାଶ ।
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ 82 ଆସନ, ବିଜେଡିର 50 ଆସନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 14 ଆସନ ଅଛି ।
ଶାସକ ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନା ନୂଆ ମୁଁହ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ । ସେହିପରି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନା ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବିଜେଡି, ନା କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ କେଉଁଭଳି କରାଯାଏ-
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ଏକକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣୀୟ ଭୋଟ (STV) ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଏକ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି
ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କ୍ରମରେ (୧,୨,୩ ଇତ୍ୟାଦି) ରାଙ୍କ କରନ୍ତି
ଆବଶ୍ୟକ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ
(ମୋଟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା / ଖାଲି ଆସନ ସଂଖ୍ୟା + ୧) + ୧
ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକ କୋଟା ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଅନ୍ୟଥା, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପୁନଃବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୩ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଏବଂ ୧୪୦ ବିଧାୟକ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୩୬ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ -(140/4)+1
ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କ୍ରମରେ ରାଙ୍କ କରିପାରିବେ
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ; କାହିଁକି ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଜୟ ? ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର