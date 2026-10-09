ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬: ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୪ ପ୍ରତିଭା
୫ମ ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ଜଣ ପାରା-ଖେଳାଳି ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।
Published : October 9, 2026 at 12:52 PM IST
5th Asian Para Games 2026: ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୫ମ ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ଜଣ ପାରା-ଖେଳାଳି ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରା ଖେଳାଳିମାନେ ପଦକ ଜତିବାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ SL-3, ଡବଲ୍ସ ଏବଂ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପାରା ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଭାବିନା ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଧ୍ୱଜବାହକ ଭାବେ ପ୍ରମୋଦ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଧ୍ୱଜବାହକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଚୟନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ।
୫ମ ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଧ୍ୱଜବାହକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଏହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥି ଖେଳାଳି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
୫ମ ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଧ୍ୱଜବାହକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଏହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥି ଖେଳାଳି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। #OdishaForSports #ParaAsianGames2026 #PadiaToPodium— Odisha Sports (@sports_odisha) October 9, 2026
ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ପଠାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାୟଲ ନାଗ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପାରା-ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାୟଲଙ୍କ ଠାରୁ ପଦକ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମାନ ଭାବେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା F55 ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ T47 ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସ ବର୍ଗରେ ପଦକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନଜର ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାର ୪ ପ୍ରତିଭାବାନ ପାରା-ଖେଳାଳି
|ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ
|କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ (Sport)
|ଇଭେଣ୍ଟ / ବର୍ଗ (Category)
|ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ
|ପାରା-ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ (Para Badminton)
|ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ SL3, ଡବଲ୍ସ ଏବଂ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ
|ପାୟଲ ନାଗ
|ପାରା-ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ (Para Archery)
|ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଓ ଡବଲ୍ସ
|ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା
|ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Para Athletics)
|ମହିଳା T47 ବର୍ଗର ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼
|ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା
|ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସ (Para Athletics)
|ମହିଳା F55 ବର୍ଗର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ
ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ନେଇ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। 'ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା'ର ସଦସ୍ୟମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ୪ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।