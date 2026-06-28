୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମେସିଙ୍କ ଧମାକା! ଜର୍ଡାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍ କରି ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ
Lionel Messi Record: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମହାନ ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସି ରବିବାର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।
Published : June 28, 2026 at 2:43 PM IST
Lionel Messi vs Jordan: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମହାନ ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସି ରବିବାର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଧିନାୟକ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରି ଏଭଳି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବି ଖେଳାଳି ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ମେସି ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଜର୍ଡାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ଜେ ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଲିଓନେଲ ମେସି କଲେ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୬୦ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଜଣେ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମାତ୍ର ୨୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ସେ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଗୋଲ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ମେସିଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ୨୦୨୨ର କତାର ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନକ୍-ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ମରଣୀୟ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ।
Lionel Messi becomes the first player to score in seven consecutive #FIFAWorldCup games 🌟 pic.twitter.com/pMhHcidn7H— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି
ନିଜର ଏହି ଚମତ୍କାର ଫର୍ମକୁ ଜାରି ରଖି ମେସି ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୬ ଜୁନ୍ରେ ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ୨୨ ଜୁନ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ଡାନ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି କ୍ରମାଗତ ୭ମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
The adidas Golden Boot race is heating up ♨️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6ZRr2uGqvu— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଫୁଟବଲର:
- ଲିଓନେଲ ମେସି (ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା) – ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ - ୨୦୨୬ ସଂସ୍କରଣ (ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ)
- ଜଷ୍ଟ ଫଣ୍ଟେନ (ଫ୍ରାନ୍ସ) – ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ - ୧୯୫୮ ସଂସ୍କରଣ (ସ୍ୱିଡେନ)
- ଜାଇରଜିନ୍ହୋ (ବ୍ରାଜିଲ) – ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ - ୧୯୭୦ ସଂସ୍କରଣ (ମେକ୍ସିକୋ)
ଏହି ସବୁ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମେସି
ମେସିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମିଳିତ ଭାବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଷ୍ଟ ଫଣ୍ଟେନ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର ଜାଇରଜିନ୍ହୋଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରମାଗତ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିବାର କାରନାମା କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଜଷ୍ଟ ଫଣ୍ଟେନ ୧୯୫୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମୁଦାୟ ୧୩ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକାକୀ ୪ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ରାଜିଲର ଫରୱାର୍ଡ ଜାଇରଜିନ୍ହୋ ୧୯୭୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୭ଟି ଗୋଲ୍ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହଙ୍ଗେରୀର ଗ୍ୟୋର୍ଗୀ ସରୋସି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯିଏ ୧୯୩୪ ଏବଂ ୧୯୩୮ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ମିଶାଇ କ୍ରମାଗତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲେ।