୩୧ ଅଧିନାୟକ ବଦଳିଲେ, ହେଲେ ମିଳିଲାନି ଟ୍ରଫି: ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ୨ ଅଭାଗା ଦଳ!
Published : March 19, 2026 at 11:24 AM IST
IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବଦ: କ୍ରିକେଟକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଖେଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କେତେବେଳେ କ’ଣ ହେବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦଳ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁଷି ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ୧୮ଟି ସିଜନ୍ ଶେଷ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯ତମ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଏମିତି ଦୁଇଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ଟ୍ରଫି ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଧିନାୟକ ବଦଳାଇବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ: ୧୭ ଜଣ ଅଧିନାୟକ, ହେଲେ ଖାଲି ହାତ!
ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS)। ଦଳ ନାଁ ବଦଳାଇଲା, ଜର୍ସି ବଦଳାଇଲା, ଏମିତିକି ମାଳ ମାଳ ଅଧିନାୟକ ବି ବଦଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲାନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ ମୋଟ ୧୭ ଜଣ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲାଣି। ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା, ଆଡାମ ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବିରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଓ ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ ଭଳି ଦିଗଜ୍ଜ ଖେଳାଳି ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳର ୧୭ତମ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ: ୧. ଯୁବରାଜ ସିଂହ ୨. କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ୩. ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ୪. ଆଡାମ ଗିଲଖ୍ରୀଷ୍ଟ ୫. ଡେଭିଡ୍ ହସି ୬. ଜର୍ଜ ବେଲି ୭. ବିରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ୮. ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ୯. ମୁରଲୀ ବିଜୟ ୧୦. ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ୧୧. ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ ୧୨. କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ୧୩. ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ୧୪. ଶିଖର ଧୱନ ୧୫. ସାମ୍ କୁରାନ ୧୬. ଜିତେଶ ଶର୍ମା ୧୭. ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟକ)।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
ଅଧିନାୟକ ବଦଳାଇବା ରେସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)। ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍ରୁ ଟ୍ରଫି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪ ଜଣ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, କେଭିନ ପିଟରସନ, ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) - ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ଅଧିନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେହେରା ଅଧିନାୟକ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି: ୧. ବିରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ୨. ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ୩. ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ୪. ଜେମ୍ସ ହୋପ୍ସ ୫. ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ୬. ରସ୍ ଟେଲର ୭. ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ୮. କେଭିନ ପିଟରସନ 9. ଜେ.ପି. ଡୁମିନି ୧୦. ଜାହିର ଖାନ ୧୧. କରୁଣ ନାୟାର ୧୨. ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୧୩. ଋଷଭ ପନ୍ତ ୧୪. ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟକ)।
ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି?
କେବଳ ପଞ୍ଜାବ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଧିନାୟକ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH), ଯିଏ ୯ ଜଣ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB), କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI)—ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଧିନାୟକ ବଦଳାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
ଦଳ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
- ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ: ୧୭
- ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: ୧୪
- ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୯
- ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର: ୮
- କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ୮
- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ୮
- ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ୭
- ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍: ୪
- ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ: ୪
- ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: ୩
କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ଏଥର ପଞ୍ଜାବ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜର ୧୮ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କରିପାରିବେ ତ?