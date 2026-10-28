ଷ୍ଟାର୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଯାଦବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀର ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
Neeraj Yadav: ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ତଥା 3 ଥରର ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଯାଦବଙ୍କର 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଛି।
Published : October 28, 2026 at 12:51 PM IST
Neeraj Yadav Death: ଭାରତୀୟ ଖେଳ ଜଗତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ୩ ଥରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଯାଦବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ନିଜ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ବିଷ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନୀରଜ ଜଣେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଆଥଲେଟ୍ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତିନି ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ 2022 ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ F55 ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
TOI ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 42 ବର୍ଷୀୟ ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ତଥା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋଅର୍ ନୀରଜ ଯାଦବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବିଷ ପାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସୁମିତ ଅନ୍ତିଲ ଏବଂ ବିପିନ କସାନାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୀରଜ କାହିଁକି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ତାହାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏସ୍. ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ 'ଟିଓଆଇ' ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ସତ୍ୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, "ହଁ, ନୀରଜ ଯାଦବ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ନିଜ ଫ୍ଲାଟରେ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଖବର।"
HEARTBREAKING NEWS: THREE-TIME ASIAN PARA GAMES GOLD MEDALLIST NEERAJ YADAV DIES AT 42 🇮🇳💔 The Indian Para-athlete reportedly died by suicide on Tuesday night, according to a report by The Times of India. The circumstances surrounding his death remain unclear. Neeraj won Gold in Men’s Javelin F55 at the 2018 Asian Para Games and two more Gold medals at the 2022 Asian Para Games. Our heartfelt condolences to his family, friends, and the sporting community during this difficult time. May his soul rest in peace. 🙏— The Khel India (@TheKhelIndia) October 28, 2026
କୋଚ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'ପାରା ଗେମ୍ସ' (Para Games) ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିବାରୁ ଯାଦବ ବୋଧହୁଏ ଗଭୀର ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଚକିତ କଲା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 'ଡୋପିଂ' (doping) ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏହି ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇପାରିନଥିଲେ।
ଏସ୍. ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସେ 'ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ' (Asian Para Games) ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ ଜିତିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ହଟିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ।"
କିପରି ଥିଲା ନୀରଜ ଯାଦବଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର?
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୀରଜ ଯାଦବ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପୋଲିଓ ଜନିତ ପକ୍ଷାଘାତ (ପୋଲିଓ ରେସିଡ୍ୟୁଆଲ୍ ପାରାଲିସିସ୍)ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଖେଳ ପ୍ରତି ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେ 2005 ରୁ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଇଲ୍ଚେୟାର ଟେନିସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର ଅଂଶସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 2015 ରାଜ୍ୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମିଟ୍ରେ ସେ ଶଟ୍ପୁଟ୍, ଜାଭେଲିନ୍ ଓ ଡିସ୍କସ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। 2018 ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ସେ ପୁରୁଷ F55 ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 2023ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଭେଲିନ୍ ଏବଂ ଡିସ୍କସ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଭାରତର ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା।