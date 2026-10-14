ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ହକି ଦଳ, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୩ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ୧୮ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ। ଏହି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ୩ ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ ହକି ଖେଳାଳି।
Published : October 14, 2026 at 9:56 AM IST
Asian Champions Trophy: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଞ୍ଜାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଲନ୍ଧର ଏବଂ ମୋହାଲିରେ ଖେଳାଯିବ। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଦଳରେ ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଦଳରେ ୩ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି
୧. ଅମିତ ରୋହିଦାସ (ଡିଫେଣ୍ଡର)
ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଡିଫେଣ୍ଡର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 'ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ରସର' ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଟୋକିଓ ୨୦୨୦ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ ୨୦୨୪ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ୨୦୨୩ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଦଳର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଅମିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଦୀର୍ଘ ଓ ମଜବୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି।
୨. ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରା (ଡିଫେଣ୍ଡର)
ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ଖେଳାଳି, ଯିଏ ଦଳରେ ଜଣେ ଡିଫେଣ୍ଡର ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଡ୍ରାଗ୍-ଫ୍ଲିକର ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି। ଅମନଦୀପ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ୨୦୨୫-୨୦୨୬ ସିଜନ୍ରେ ଅମନଦୀପଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
୩. ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା (ଫରୱାର୍ଡ)
ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହକି ଦଳରେ ଜଣେ ଫରୱାର୍ଡ (ଆକ୍ରମଣଭାଗ) ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଶିଳାନନ୍ଦ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ସୁଲତାନ ଅଜଲାନ୍ ଶାହା କପ୍ରୁ ସିନିୟର ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ପଦାର୍ପଣକରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଢାକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୧ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାନ୍ତି।
After creating history at the Asian Games in Japan, Team India is ready to return to the pitch. 🔥🇮🇳 Meet the Indian Men’s Hockey squad for the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026. 🏑 Besides the 18-member playing squad, the two reserve players will be Vishnu Kant Singh and Angad Bir Singh. 🗓️ Oct 27 to Nov 5 📍 Jalandhar & Mohali (Punjab, India) Check out the full schedule -> https://t.co/fq79cw5DQJ #HockeyIndia #IndiaKaGame #HeroACT2026— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 13, 2026
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ସଫଳ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସଫଳତା ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦଳରେ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଭାରତ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏସିଆର ପ୍ରମୁଖ ହକି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗୋଲ୍କିପର କୃଷ୍ଣ ବାହାଦୁର ପାଠକ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି; ଅନ୍ୟପଟେ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲାଗେଙ୍କୁ ସିନିୟର ଦଳରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
୧୮ ଜଣିଆ ଖେଳାଳି ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ବିଷ୍ଣୁ କାନ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ ଅଙ୍ଗଦ ବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବରେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହି ଦଳରେ ଯୁବ ଜୋଶ୍ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛୁ। ଭାରତରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାର ଅନୁଭବ ଅତୁଲନୀୟ, ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ।"
ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ କିପରି ରହିଛି ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ?
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ନିଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଲନ୍ଧରର ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ସୁରଜିତ ସିଂହ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଲିଗ୍-ଷ୍ଟେଜ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର ୪ ରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୫ ରେ ମୋହାଲିର ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ବଲବୀର ସିଂହ ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫାଇନାଲ୍ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ:
- ଗୋଲ୍କିପର: ସୂରଜ କରକେରା, କୃଷ୍ଣ ବାହାଦୁର ପାଠକ
- ଡିଫେଣ୍ଡର: ସଞ୍ଜୟ, ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ (ଅଧିନାୟକ), ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଜୁଗରାଜ ସିଂହ, ଜରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରା
- ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର: ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ, ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲାଗେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହ, ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ
- ଫରୱାର୍ଡ: ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା, ଅଭିଷେକ, ସୁଖଜିତ୍ ସିଂହ, ଦିଲ୍ପ୍ରୀତ ସିଂହ, ମନଦୀପ ସିଂହ
- ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି: ବିଷ୍ଣୁ କାନ୍ତ ସିଂହ, ଅଙ୍ଗଦ ବୀର ସିଂହ