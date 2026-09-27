ETV Bharat / sports

ଆଜି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନ! ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ସମୟ

ଆଜି ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ମୋଟ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ।

3 Blockbuster ODI Matches Today
ଆଜି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନ! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଆଜି ମୋଟ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ।

ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟତୀତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିଜ ମାଟିରେ ସିରିଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭେଟିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସମୟ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିବରଣୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା...

ଆଜି ଖେଳାଯିବ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍-

  1. ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ (ଭାରତୀୟ ସମୟ): ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ - EUROSPORT ଏବଂ FANCODE
  2. ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ (ଭାରତୀୟ ସମୟ): ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ - ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, JioHotstar
  3. ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ (ଭାରତୀୟ ସମୟ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ - ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ TEN 1 ଏବଂ SonyLIV

ମାଗଣାରେ କିପରି ଦେଖିପାରିବେ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌

ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ମାଗଣାରେ DD ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (DD Sports) ରେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ DD ଫ୍ରି ଡିସ୍ ଏବଂ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ନେଟୱର୍କ (Terrestrial Network) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦର୍ଶକ ହିଁ ଏହାର ମାଗଣା ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।

ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍

ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ରେ ହେବ। ସେହିପରି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ରୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ରେ ପଡ଼ିବ।

ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କ୍ରମାଗତ ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉଭୟ ଦଳ ୧୪୨ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ କେବଳ ୬୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ପଲ୍ଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭାରି ଜଣାପଡୁଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଜୋହାନେସବର୍ଗର ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟସ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ରେ ହେବ। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୬୭ ରନ୍‌ରେ ଜିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି, ତେଣୁ ସିରିଜ୍‌ରେ ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍

ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟସ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ରେ ହେବ। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୮୯ ରନ୍‌ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ୧୬ ରନ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍ ୧-୧ ସମାନତାରେ ଥିବାରୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯିଏ ଜିତିବ, ସେହି ଦଳ ସିରିଜ୍ କବଜା କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ! ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା ୨୫% ଦରମା କାଟ୍ କଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
  2. ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ମିଳିବେ ନୂଆ ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର? ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

TAGGED:

ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍
ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍
କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍
SUPER SUNDAY CRICKET SCHEDULE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.