2ND T20I: ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ 90 ରନ୍ ରେ ଜିତି, ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରଜରେ ଭାରତର ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ
ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରଜର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥିବାବେଳେ, ଭାରତ ଆୟୋଜକ ଜିମ୍ବାୱେକୁ 90 ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି 2-0ର ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : July 25, 2026 at 9:01 PM IST
ହରାରେ: ଇଶାନ କିଷାନ (୮୧) ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ (ଅପରାଜିତ ୬୦) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୯୦ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୦ର ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ବିଜୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୨୨୦ ରନ୍ର ପିଛା କରି ଜିମ୍ବାୱେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୯ ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ପରାଜୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସମଗ୍ର ଦଳ ୧୭.୫ ଓଭରରେ ୧୨୯ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
Game set and match ✅— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
A comprehensive and dominant 9⃣0⃣-run victory for #TeamIndia 🥳👏
With that they clinch the #ZIMvIND T20I series by 2⃣-0⃣ with one game to play 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d pic.twitter.com/0hfpuJ6aCx
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ୨୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତୀୟ T20 ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (୦-୨) ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ (୦-୪) ରେ ଲଗାତାର ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିରିଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିମ୍ବାୱେ ପାଇଁ ବ୍ରାଏନ୍ ବେନେଟ୍ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେ ୧୯ ବଲ୍ ରେ ୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ଡେବ୍ୟୁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର୍ ୟଶ ଠାକୁରଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟାସରେ ୱିକେଟକିପର ଇଶାନ କିଷନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫେରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ ।
India clinch the T20I series against Zimbabwe with a convincing win 💪— ICC (@ICC) July 25, 2026
📝: https://t.co/rMHXeR0Hwq | 📸: @BCCI pic.twitter.com/hYKn40MgDF
ରିଆନ ବର୍ଲ (୨୦) ଏବଂ ତାଡିୱାନାଶେ ମାରୁମଣି (୨୪) କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରିପାରି ନଥିଲେ ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୭ ରନ୍ ଦେଇ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ୟଶ ଠାକୁର ୩୦ ରନ୍ ଦେଇ ୨ଟି ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ୧୦ ରନ୍ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ତିଲକ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ଆଘାତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଲା । ସେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦଳର ଆଘାତ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଭାରତର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ ଏହି ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା । ଦଳ ୨୯ ରନରେ ଉଭୟ ଓପନରଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
Solid fifties from Ishan Kishan and Tilak Varma propel #TeamIndia to a strong total 🎯
Over to our bowlers to defend this 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d#ZIMvIND pic.twitter.com/1LM7Yv4qyF
ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଇଶାନ କିଶନ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୨୫)ଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୬୬ ରନର ଭାଗୀଦାରୀ ଏବଂ ତା’ପରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୯୪ ରନର ଭାଗୀଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, କିଶନ ୩୧ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ମାତ୍ର ୧୩ ବଲ୍ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୧ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ରନ୍ ହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତିଲକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଓ ମାତ୍ର ୨୩ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଜିମ୍ବାୱେର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ତିଲକ ଲଗାତାର ତିନିଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ । ସେ ଇଭାନ୍ସଙ୍କ ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଓଭରରେ 61 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ 219 ରନର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (8) ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (20) ଭାବରେ ଭାରତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
ଅଭିଷେକ ମୁଜାରାବାନିଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ସହଜରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରିଚାର୍ଡ ନଗାରାଭାଙ୍କ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ତିନିଟି ଚୌକା ମାରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଅଟି ବଲ୍ ରେ 20 ରନ୍ କରିବା ପରେ ନଗାରାଭାଙ୍କ ବାଉନ୍ସରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ପରେ, ଜିମ୍ବାୱେ ବୋଲରମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ପାରି ନଥିଲେ, ଏବଂ କିଶନ ଏବଂ ତିଲକଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 1st T20: ବୋଲର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭାରତ ସାତ ୱିକେଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs ZIM T20: ଜିଓ-ହଟ୍ଷ୍ଟାର କି ସୋନି-ଲିଭ୍ ନୁହେଁ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs ZIM: ୧୫୦ କିମି ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଘାତକ ବୋଲର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଲେ ଡେବ୍ୟୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ