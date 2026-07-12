କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର
FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ଜୟଡେନ ଆଡମ୍ସଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : July 12, 2026 at 6:53 PM IST
Jayden Adams Death: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯୁବ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ଜୟଡେନ ଆଡମ୍ସଙ୍କର ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ୟୁନିୟନ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ଲବ୍ ‘ମାମେଲୋଡି ସଣ୍ଡାଉନ୍ସ’ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମ କେପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ପୋଲିସ ସେବାର ପ୍ରବକ୍ତା ଏଫ୍.ସି. ଭ୍ୟାନ୍ ୱିକ୍ ଇଏସପିଏନ୍ କୁ କହିଛନ୍ତି, "କେପ୍ ଟାଉନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପୋଲିସ, ଶନିବାର ୧୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧:୦୬ ସମୟରେ ସ୍କଟ୍ସଚେକ୍ଲୋଫ୍ର ମିଲିଟାରୀ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ପରିସରରୁ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ (ଜୟଡେନ ଆଡମ୍ସ)ଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।"
𝗠𝗮𝗺𝗲𝗹𝗼𝗱𝗶 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗼𝘄𝗻𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗮𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗴𝗶𝗰 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗝𝗮𝘆𝗱𝗲𝗻 𝗔𝗱𝗮𝗺𝘀— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) July 11, 2026
It is with heartfelt sorrow that Mamelodi Sundowns can confirm the passing of highly talented Bafana Bafana midfielder, Jayden Adams.
The Chairman… pic.twitter.com/fVwo92RDCA
ଜୟଡେନ ଆଡମ୍ସ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନକ୍ଆଉଟ୍ (ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨) ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିଥିଲେ।
ଆଡମ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେକ୍ସିକୋ ବିପକ୍ଷ (୨-୦ ପରାଜୟ) ଏବଂ ଚେକିଆ ବିପକ୍ଷ (୧-୧ ଡ୍ର) ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଚେକିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଡମ୍ସଙ୍କ ଆଈ ମାରିଆନା ଆଡମ୍ସଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗଭୀର ଆଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୨୪ ଜୁନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷ ୧-୦ ର ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ସେ ଜଣେ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🙏🙏🙏 pic.twitter.com/o4Wnttu45L— Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026
୨୮ ଜୁନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ କାନାଡ଼ାଠାରୁ ହାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବେଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୟଡେନଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ୟୁନିୟନ (SAFPU) ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି, "ଜୟଡେନ ନିକଟରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗର୍ବ, ସାହସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହ ଦେଶର ଆଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିୟୋଗ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସହଖେଳାଳି, କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଖେଳର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସେବକଙ୍କୁ ହରାଇଛି।"
ଆଡମ୍ସ ଖେଳୁଥିବା କ୍ଲବ୍ ‘ମାମେଲୋଡି ସଣ୍ଡାଉନ୍ସ’ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି, "ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମୋତ୍ସେପେ ପରିବାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ବୈଷୟିକ ଦଳ, ଖେଳାଳି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ୟେଲୋ ନେସନ’ ଏହି ଗଭୀର ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଆଡମ୍ସ ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।" କ୍ଲବ୍ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
Ministro dos Esportes, artes e cultura da África do Sul, Gayton McKenzie faz pronunciamento sobre a morte de Jayden Adams.— Marcus Carvalho (@marcuscsete) July 11, 2026
Importante resaltar a parte de que a causa da morte ainda não foi confirmada.
Não cabe ficar especulando e deixando no ar. O respeito ao momento, aos… https://t.co/yepydPDdSm
ଫିଫା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ (FIFA) ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟଡେନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ଜୟଡେନ ଆଡମ୍ସଙ୍କ ଦେଶର ଐତିହାସିକ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ନିଧନ ହୋଇଯିବା ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ମୋର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ୍ ସମୁଦାୟର ସମବେଦନା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବାଫାନା ବାଫାନା ଏବଂ ମାମେଲୋଡି ସଣ୍ଡାଉନ୍ସର ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ତାରକାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଯିବ।"
‼️BREAK: South Africa 🇿🇦 and Mamelodi Sundowns FC midfielder Jayden Adams has reportedly DIED a few days after returning from the FIFA World Cup.— HEPHZIBAH ❤️ (@HEPHZIBAHr6) July 11, 2026
He played three games at the Mundial as the Bafana Bafana reached the Round of 32.
According to sources, the 25-year-old committed… pic.twitter.com/nqaOc4jqoy
ଜୟଡେନ ଆଡମ୍ସଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର
ଜୟଡେନ ଆଡମ୍ସଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କେବଳ ସଫଳତାରେ ଭରି ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଜୀବନରେ ନିଜର ଅନେକ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇବାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ୨୦୨୬ ରେ ସେ ମାମେଲୋଡି ସଣ୍ଡାଉନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ସହିତ ସିଏଏଫ୍ (CAF) ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଆଡମ୍ସ ନିଜର ଏହି ୱିନର୍ସ ମେଡାଲ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟେଲନବୋଶ୍ ଏଫସି ର ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଓଶୱିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।