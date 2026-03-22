୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର ସଫଳ ସମାପ୍ତି; ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ
National Para Athletics Championship: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଚାଲିଥିବା ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଶନିବାର ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : March 22, 2026 at 10:06 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଚାଲିଥିବା ୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଶନିବାର ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହରିୟାଣା ଦଳ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ହରିୟାଣା ମୋଟ ୯୫ଟି ପଦକ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ୫୧ଟି ପଦକ ସହ ତାମିଲନାଡୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ୩୦ଟି ପଦକ ସହ ଗୁଜୁରାଟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରା ଆଥଲେଟମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ମୋଟ ୧୭ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସାମିଲ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟାର୍ ଆଥଲେଟ୍ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପାରା ଆଥଲେଟମାନେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାରକା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରା-ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଚଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୪୦ ଜଣିଆ ଓଡ଼ିଶା ଦଳର ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ଉଦଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ ପଦକ ଜିତୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଅକ୍ଷମତା ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଓ ଭି. ରମେଶ ରାଓଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୮ ବିଶ୍ୱ ଇନଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ।
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ୨୪ ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟାନସିପ ଉଦଯାପନୀ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଜେତା ଆଥଲେଟମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଖେଳରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।— CMO Odisha (@CMO_Odisha) March 21, 2026
ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ
ଓଡ଼ିଶାର ପାରା ଆଥଲେଟମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ମୋଟ ୧୭ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା (୧୦୦ ମିଟର T47), ଜାନକୀ ଓରାମ (୧୦୦ ମିଟର T12), ଜୟପ୍ରକାଶ ବାରିକ (ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ T36) ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡା (ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ F56) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ୪୦୦ ମିଟରରେ, ଯଦୁନାଥ ମାଝୀ ୪୦୦ ମିଟର (T11) ରେ, ମଙ୍ଗତ ହେମ୍ବ୍ରମ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ (T13) ରେ ଏବଂ କବିତା ପ୍ରଭୁ ୧୦୦ ମିଟର (T13) ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଞ୍ଜିତ ଚାନ୍ଦ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ (F46) ରେ ଏବଂ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ୧୦୦ ମିଟର (T53) ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ରେସିଂରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସରକାର ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଦୋହରାଇଥିଲେ।