ETV Bharat / sports

ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ: ଗଜପତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

Gajapati Hosts 23rd National Mountain Cycling Event
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ତମ ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ ସାଇକେଲିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 2:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ପାହାଡ଼ ତଥା ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଚାରି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତଥା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଜଣ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାଦଦେଶ କଇଁପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ୨୩ତମ ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ତଥା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରେ ଭରପୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ।

ସାଇକ୍ଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଚାରି ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ସହ "ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଦାନ, ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଗଜପତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (ETV Bharat)

ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତଥା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ହିଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Gajapati Hosts 23rd National Mountain Cycling Event
ଗଜପତିରେ ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ ସାଇକେଲିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ (ETV Bharat)

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ୮୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା, ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

Gajapati Hosts 23rd National Mountain Cycling Event
ଗଜପତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୨୩ ତମ ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ ବାଇକିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (ETV Bharat)

ସେହିପରି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ରେଳବାଇ ଚାକିରି ସହ ଜିମ୍‌ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ସଫଳତା, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ କରିଶ୍ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା
  2. ICC ଜାରି କଲା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂଚୀ; ଏହି ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍
  3. ଜନ୍ମଦିନର ଦେଶକୁ ଦେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର! ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲଭଲିନା

TAGGED:

ମାଉଣ୍ଟେନ ସାଇକେଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
ମାଉଣ୍ଟେନ ସାଇକେଲିଂ ରେସ୍
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି
ଜାତୀୟ ସାଇକେଲିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
GAJAPATI MAHENDRAGIRI EVENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.