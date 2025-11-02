ଚେନ୍ନାଇରେ ଜଲଓ୍ୱା ଦେଖାଇବେ ଓଡିଶା ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟ୍, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିବେ ମେଡାଲ
23 ତମ ଏସିଆନ ଆଥଲେଟିକସ୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହା ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ।
Published : November 2, 2025 at 12:16 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚେନ୍ନାଇରେ ଜଲଓ୍ୱା ଦେଖାଇବେ ଓଡିଶା ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟ୍ । ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 23 ତମ ଏସିଆନ ଆଥଲେଟିକସ୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍ । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଶାରୁ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି 35 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟ୍ l ଏହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ l ଏହାର ବୟସ ସୀମା 35ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 65 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ହେଲେ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି l ଏହି ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ ଭାରତରୁ 2600 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏହି ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ 500 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଓଡିଶାରୁ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସୁକାନ୍ତି ପାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିବେ ଚେନ୍ନାଇ l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଗର୍ବର ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ l ମୁଁ 400,800 ଏବଂ 1500 ମିଟର ଦୌଡରେ ଭାଗ ନେଇଛି l ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା 800 ମିଟର l ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ଦିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି l ମାଲେସିଆରେ 800 ମିଟରରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ 800 ମିଟରରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲି l ମୁଁ 55 ବର୍ଷ କାଟାଗୋରୀରେ ଖେଳୁଛି l ମୁଁ ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଏ ହେଲେ ତା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଖେଳକୁ ଜାରି ରଖିଛି l ଆଗକୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡିଶାରୁ ନୂତନ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବି l ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି l ଓଡିଶାରୁ 35 ଜଣ l ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛୁ l ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ମେଡାଲ ଆଣିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି l"
ସେହିପରି ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ବୋଷ, ପେଶାରେ ଜଣେ ସର୍ଜନ୍ ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ ନିଶା ଖେଳ l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ 62-65 କାଟାଗୋରି ରେ ଭାଗ ନେଇଛି l ମୋର ବୟସ ଏବେ 63 l ମୋର ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା ସର୍ଟ ଫୁଟ ଯାହାକି ଚେନ୍ନାଇରେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି l ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲି l ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ 100, 200 ଏବଂ 600 ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଥିଲା l ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁବାଇରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି l ମୁଁ ମୋ କାମ ବ୍ୟତୀତ ଖେଳକୁ ସମୟ ଦିଏ l ମୋ ପରିବାରରେ ବାପା ଓ ମା ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ବି ଖେଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର