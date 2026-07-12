ETV Bharat / sports

୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭା: ଜିତିଲେ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ୱିମ୍ବଲଡନ ଟାଇଟଲ୍

Wimbledon: କ୍ୟାରୋଲିନା ମୁଚୋଭାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭା ୱିମ୍ବଲଡନ ୨୦୨୬ ର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

Linda Noskova Wins Thrilling Wimbledon 2026 Title
୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Wimbledon 2026: ଟେନିସ୍ ଦୁନିଆରେ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକର ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଦବଦବା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭା ନିଜର ଦେଶର ଖେଳାଳି କ୍ୟାରୋଲିନା ମୁଚୋଭାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ୱିମ୍ବଲଡନ ୨୦୨୬ ର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟର କୋର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନୋସ୍କୋଭା, ମୁଚୋଭାଙ୍କୁ ୬-୨, ୫-୭, ୬-୩ ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଭିନସ ରୋଜୱାଟର ଡିଶ୍’ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହିତ ନୋସ୍କୋଭା ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୱିମ୍ବଲଡନ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକର ତୃତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ୨୦୨୩ ରେ ମାର୍କେଟା ଭୋନ୍ଦ୍ରୋଉସୋଭା ଏବଂ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ରେ ବାରବୋରା କ୍ରେଜସିକୋଭା ୱିମ୍ବଲଡନ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ନବମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭା ନିଜର ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ସହିତ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୱିମ୍ବଲଡନ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ସେ ବର୍ଷ ୨୦୧୧ ରେ ନିଜ ଦେଶର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ପେଟ୍ରା କ୍ୱିଟୋଭାଙ୍କ ପରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ୱିମ୍ବଲଡନ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନୋସ୍କୋଭାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ଏକ ସମୟରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସହଜରେ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ରୋମାଞ୍ଚକୁ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ନୋସ୍କୋଭା ମୋଟ୍ ଛଅଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ମୁକାବିଲାର ଆରମ୍ଭରେ ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ନଜର ଆସୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌କୁ ୬-୨ ରେ ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ୫-୨ ର ଏକ ବିଶାଳ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ସାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନୋସ୍କୋଭା ଅତି ସହଜରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍‌ରେ ଜିତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ୍ୟାରୋଲିନା ମୁଚୋଭା ଖେଳର ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ତଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମୁଚୋଭା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗେମ୍ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌କୁ ୭-୫ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁକାବିଲାକୁ ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେଟ୍‌କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ନୋସ୍କୋଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ମୋଟ୍ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ୧୯୯୩ ର ସେହି ଐତିହାସିକ ଫାଇନାଲ୍ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକର ଦିବଗଂତ ଖେଳାଳି ଜାନା ନୋଭୋତ୍ନା, ଷ୍ଟେଫି ଗ୍ରାଫ୍‌ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତି ସାରିଥିବା ବାଜି ହରାଇ ବସିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇବା ପରେ ନୋସ୍କୋଭାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଭୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେଟ୍‌ରେ ନୋସ୍କୋଭା ପୁଣି ଥରେ ଖେଳ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଦେଖୁ ୫-୨ ର ଏକ ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ତୃତୀୟ ସେଟ୍‌କୁ ୬-୩ ରେ ଜିତି ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ୱିମ୍ବଲଡନ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବତନ ଚେକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଜାନା ନୋଭୋତ୍ନାଙ୍କୁ ୧୯୯୩ ର ପରାଜୟ ପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୯୯୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହିପରି ନୋସ୍କୋଭା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଜୋକୋଭିଚ୍‌ ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ: ଜିତିଲେ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍

ଲଗାତାର ୫ମ ଥର ପାଇଁ ବିମ୍ବଲଡନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜାନିକ୍ ସିନର୍; ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଲେ ଓସାକା

TAGGED:

WIMBLEDON 2026
LINDA NOSKOVA
NEW WIMBLEDON CHAMPION
ଲିଣ୍ଡା ନୋସ୍କୋଭା
NOSKOVA WINS WIMBLEDON 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.