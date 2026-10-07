୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି; IOC ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତ ରଖିବ ନିଜ ରୋଡମ୍ୟାପ୍
୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ସର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତର ବଡ଼ ଦାବିଦାର ଅଟେ। ଭାରତ ‘ରାଇଜିଂ ଟୁଗେଦର’ ଭିଜନ ସହ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଆଇଓସି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : October 7, 2026 at 5:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘର ସଭାପତି ପି.ଟି. ଉଷା ବୁଧବାର (୭ ଅକ୍ଟୋବର) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତର ଦାବିଦାରୀ ‘ରାଇଜିଂ ଟୁଗେଦର’ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଦେଶ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟିର ‘ଫ୍ୟୁଚର ହୋଷ୍ଟ କମିଶନ’ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ଦାବିଦାରୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବ।
IOC ମଙ୍ଗଳବାର କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତ, ଜର୍ମାନୀ, କତାର ଓ ତୁର୍କୀ ସମେତ ସାତୋଟି ଦେଶ ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ IOCର 'ଫ୍ୟୁଚର ହୋଷ୍ଟ କମିଶନ' ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
IOA ତରଫରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମାଣ୍ଡଭିୟ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୩୬ ପାଇଁ ଭାରତର ଆକାଂକ୍ଷା ଏକ ସରଳ ବିଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ।ତାହା ହେଉଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅଲିମ୍ପିକ ଏବଂ ପାରାଲିମ୍ପିକ ଖେଳର ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଯୋଡ଼ିହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସକ୍ରିୟ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।"
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅଲିମ୍ପିକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତର ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ସହର ଅଟେ। ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଲିମ୍ପିକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏହି ଖେଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଜର ଆଗ୍ରହ-ପତ୍ର IOCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ପି.ଟି. ଉଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଅଲିମ୍ପିକ ଆୟୋଜନ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ IOC ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ଯୋଗୁଁ IOA ବେଶ୍ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ।"
ଉଷା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଇଁ ‘ରାଇଜିଂ ଟୁଗେଦର’ କେବଳ ଏକ ନାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ବିବିଧତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ୨୦୩୬ ପାଇଁ ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତ ଏପରି ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଏକ ଯୁବ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଭାରତର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ଏଥିସହିତ, ଏହା ଅଲିମ୍ପିକ ଏବଂ ପାରାଲିମ୍ପିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି, ନୂତନ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନୂତନ ଦିଗବଳୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ।"
NEWS ALERT ! 'Rising Together' to be vision of India's 2036 Olympic bid; will "present ambition" to IOC's Future Host Commission at end of this month: IOA. https://t.co/uhtzENCxnd— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ IOC ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମିଶନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ।"
IOC କହିଛି ଯେ ଦାବିଦାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ଦିଗ ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ସ୍ଥଳର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ଆର୍ଥିକ ରଣନୀତି, ରାଜନୈତିକ ଓ ଜନସମର୍ଥନ, ଖେଳ ଆୟୋଜନର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆୟୋଜକ ସହର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଯୋଜନା ସାମିଲ ଅଛି।
ହଙ୍ଗେରୀ, କତାର, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଦାବିଦାର। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ‘ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଡାୟଲଗ୍’ ବଦଳରେ ‘ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଡାୟଲଗ୍’ ହେବ, ଯାହାକୁ ସଂଶୋଧିତ ଆୟୋଜକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
IOA କହିଛି ଯେ ‘ରାଇଜିଂ ଟୁଗେଦର’ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ୨୦୩୬ ଖେଳ ଆୟୋଜନ ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ। IOA ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, "ଭାରତ ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ ଏବଂ ପାରାଲିମ୍ପିକ ଖେଳର ଆୟୋଜନ ଏକ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ସୁଯୋଗ ହେବ, ଯାହା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଦେଶର ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।"