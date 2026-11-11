ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ IPL ଟ୍ରେଟ୍: MIକୁ ଗଲେ ଅର୍ଶଦୀପ ଓ PBKSକୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏତିକି କୋଟି
IPL 2027 Trade: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 11, 2026 at 1:18 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍ (IPL) 2027 ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି । ଅଲ୍-ରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ଛାଡ଼ି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ (PBKS)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସହ 8ଟି ସିଜିନ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 18-18 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ସହ ସମାନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, 2025 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK) ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR)ର ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ IPLର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଥିଲା ।
The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027— IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026
ଆଜି (ବୁଧବାର) IPL ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ପୂର୍ବର 16.35 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ସେହିପରି, ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ପୂର୍ବ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ (PBKS) ବ୍ୟତୀତ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR), ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ (LSG) ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ।
ମୁମ୍ବାଇ ସହ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ:
ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ 4 ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି । 2015 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରଠାରୁ, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜକୁ ଲିଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଲ୍-ରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ । 2015, 2017, 2019 ଏବଂ 2020 ମସିହାରେ ଦଳର ଚାମ୍ପିଆନ ହେବା ଯାତ୍ରାରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ସାତୋଟି ସିଜିନ୍ ଖେଳିବା ପରେ, 2022 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ରେ ହିଁ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଆନ୍ କରାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 2023 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।
ପୁଣି ଫେରିଥିଲେ MI:
ଏହା ପରେ, 2024ରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପୁଣିଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI)କୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 2024ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ନିଜର 162 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ 146.28 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ମୋଟ 2,955 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ 82ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ମୁମ୍ବାଇ ସହ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, PBKS (ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍) ସହିତ 8ଟି ସିଜିନ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବେ MI (ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ)କୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ 2019 ମସିହାରେ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ନିଜର IPL ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲିଗର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ । 96ଟି IPL ମ୍ୟାଚରେ 111ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ, ଅର୍ଶଦୀପ PBKS ପାଇଁ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।
IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା 'ଟ୍ରେଡ୍':
IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରେଡ୍ 2025 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଚେନ୍ନାଇ, ରାଜସ୍ଥାନ ଠାରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।