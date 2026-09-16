ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେଲେ ୨୦୧୪ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁଟ୍ ବିଜେତା
୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କଲମ୍ବିଆ ପାଇଁ ଏହି ଖେଳାଳଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ।
Published : September 16, 2026 at 11:05 AM IST
James Rodriguez Retirement: କଲମ୍ବିଆର ଦିଗ୍ଗଜ ଫୁଟବଲର ଜେମ୍ସ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ୧୫ ବର୍ଷର ଥିଲା। ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କଲମ୍ବିଆ ପାଇଁ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।
ଉଇଙ୍ଗର ଏବଂ ଆଟାକିଂ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଭୂମିକାରେ ଖେଳୁଥିବା ଜେମ୍ସ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ, ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍, ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ କଠିନ ସମୟ ପରେ ଏବେ କଲମ୍ବିଆର ଜାତୀୟ ଦଳ ସହ ମୋର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଯାଉଛି କାରଣ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ କଲମ୍ବିଆ।"
We’ll certainly never forget this one! 🇨🇴🤯— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 15, 2026
Gracias, James 💛💙❤️#FIFAWorldCup | @jamesdrodriguez pic.twitter.com/64YFvO1jrW
୨୦୧୧ରେ କଲମ୍ବିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଜେମ୍ସ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍
ଜେମ୍ସ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ୨୦୧୧ରେ ବୋଲିଭିଆ ବିପକ୍ଷରେ କଲମ୍ବିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ୧୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୩୧ଟି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୩ଟି ଆସିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୪ କୋପା ଆମେରିକାର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ୍ବିଆକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୨୦୧୪ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁଟ୍ ବିଜେତା ଥିଲେ ଜେମ୍ସ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍
ଜେମ୍ସ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୨୦୧୪ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିଲା। ବ୍ରାଜିଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଛଅଟି ଗୋଲ୍ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁଟ୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଭଲି ଗୋଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେନିଶ୍ କ୍ଲବ୍ ରିଆଲ ମ୍ୟାଡ୍ରିଡ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।
🚨🇨🇴 OFFICIAL: James Rodriguez retires from international football.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026
🏟️ 131 caps
⚽️ 31 goals
🐐 All-time leader in assists for Colombia
🐐 2nd all-time in goals
🐐 All-time leader in WCQ goals
Colombian legend will now only play for Atletico Nacional. pic.twitter.com/H0kJxDcwRi
କ୍ଲବ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ ଜେମ୍ସ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ପରେ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନିକଟରେ ସେ କଲମ୍ବିଆର କ୍ଲବ୍ ଆଟଲେଟିକୋ ନାସିଓନାଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୦୮ ରେ ଏନଭିଗାଡୋ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ରିଆଲ ମ୍ୟାଡ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ବାୟର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁନିଖ୍ ଦଳର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପୋର୍ଟୋ, ମୋନାକୋ ଏବଂ ଏଭର୍ଟନ ଭଳି କ୍ଲବ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ରହିସାରିଛନ୍ତି।