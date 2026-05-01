ହୋଟେଲ ବାଥରୁମରେ ମହିଳାଙ୍କ 'ଅଶ୍ଳୀଳ' ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରି ଗିରଫ୍ ହେଲେ ୨ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର

Sri Lanka Cricketers: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଗିରଫ୍ ହେଲେ ୨ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 2:32 PM IST

Sri Lanka Cricketers Arrested, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, କଲୋମ୍ବୋର ଏକ ହୋଟେଲରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଲୁଚି ଭିଡିଓ ବନାଉଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି। ଇଏସପିଏନ୍ କ୍ରିକଇନଫୋର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ନରାହେନପିଟାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳାଳିମାନେ ରହୁଥିଲେ। ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବାଥରୁମ୍‌ରେ ଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା।

ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୫,୦୦,୦୦୦ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଚାଲିକାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅନଲାଇନରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ନରାହେନପିଟା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅଲୁଥକାଡେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ପୁଣିଥରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୋର୍ଡ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଏକ ନୂତନ ‘ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କମିଟି’ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ଯଦିଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ଏହି ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି। ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଦନୁଷ୍କା ଗୁଣାଥିଲକାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଦୁଲୀପ ସମରବୀରାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜଣେ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୦ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲଶାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

