ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇ କୌଣସି ବୟସସୀମା ନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷା ମୋଟ ଏକ ହଜାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି ।
Published : January 8, 2026 at 11:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର କ୍ରୀଡା ରାଜଧାନୀ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ୧୬ ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ l ସୋଆ କ୍ୟାମ୍ପସ-୨ ଠାରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୬ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୧୬ ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ l ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । 20ଟି ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । 4ଟି କ୍ୟାଟୋଗୋରରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ମୋଟ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ହେବା ସହ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି ।
କ୍ଲବ ସଭାପତି ରୋଟାରିଆନ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସହବନ୍ଧିତା ଯୁବ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଭା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରୋଟାରୀ ନୀଳାଦ୍ରିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଛି ତେଣୁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବରେ ଆମ କ୍ଲବ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହାୟତା, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ରୋଟାରୀର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।"
କ୍ଲବର ନେତୃତ୍ୱ ନିଜର ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ରୋଟାରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ।
ଏହି ୧୬ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆୟୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଉଦୀୟମାନ ଚେସ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ । ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଏହି ଐତିହାସିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସଫଳତାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ବୋଲି କ୍ଳବର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ନଅ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ରଣନୈତିକ କୌଶଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚେସ୍ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ।
"ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 20ଟି ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । 4ଟି କ୍ୟାଟୋଗୋରରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମୋଟ 45 ଲକ୍ଷ ରହିଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇ କୌଣସି ବୟସସୀମା ନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷା ମୋଟ ଏକ ହଜାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି," କହିଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ସାହୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର