ETV Bharat / sports

ରାଜ୍ୟ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଦବଦବା: ୭ ଶୁଟର ପାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ

ସୀମିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ତାଲିମ ନେଇ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ଏହି ଶୁଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

7 Sambalpur Shooters Qualify for Odisha State Team
ରାଜ୍ୟ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଦବଦବା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 3:07 PM IST

|

Updated : June 24, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଭିଏସଏସ ଶୁଟିଂ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ବଲପୁରର ୭ ଜଣ ଶୁଟର ଗତ ୧୭ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ '୧୫ତମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଶୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-୨୦୨୬'ରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ୭ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ଶୁଟର ୩ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୨ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଓ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ '୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ'ରେ ଆଦି ଦେବ ସାହୁ ଓ ସାନ୍‌ଭି ଶ୍ରେୟାଂଶି ପ୍ରଧାନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଥିବା ବେଳେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣା କୌର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି '୧୦ ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ (ସିନିୟର ମେନ୍/ୱିମେନ୍)' ବର୍ଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ପାଢ଼ୀ ଓ ଅଭିପ୍ସା ନାୟକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏମାନେ 'ପ୍ରି-ନ୍ୟାସନାଲ' ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ।

ରାଜ୍ୟ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଦବଦବା (ETV Bharat)

ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ଶୁଟିଂ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ସୀମିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ତାଲିମ ନେଇ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ଏହି ଶୁଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।

ଏହି ସଫଳତା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ରାଇଫଲ ଆସୋସିଏସନ ତଥା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଶୁଟିଂ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମ ଏକାଡେମୀରୁ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଥିଲୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ୩ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୨ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ ଜଣ ଜୋନାଲ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିକମରେ ଜଣେ କେମିତି ଏସିଆଡ୍ ଓ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଆସିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବୁ।"

7 Sambalpur Shooters Qualify for Odisha State Team
ସମ୍ବଲପୁରର ୭ ଶୁଟରଙ୍କ ବାଜିମାତ୍ (ETV Bharat)

ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଥିବା ଆଦିଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ସବ-ଜୁନିଅର ବର୍ଗର ୧୦ ମିଟର ରାଇଫଲରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଛି। ଏଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛି। ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସଫଳତା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।"

Sambalpur’s Rising Shooting Stars Impress at State Meet
ରାଜ୍ୟ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଦବଦବା (ETV BHARAT)

ସେହିପରି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ଅଭିପ୍ସା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ସୀମିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ଭଲ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଇଫଲ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ସେଠାରେ ମୁଁ ସିନିୟର ୱିମେନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେଟାଗୋରୀରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବି।"

VSS Shooting Academy Talent Makes Mark
ଶୁଟର ମାନଙ୍କୁ ଭିଏସଏସ ଶୁଟିଂ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି (ETV Bharat)

ଶେଷରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣା କୌର କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛି। ମୁଁ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚ: ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା

ଖେଳ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର

'ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୩ ବର୍ଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ', ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ

Last Updated : June 24, 2026 at 3:18 PM IST

TAGGED:

SAMBALPUR SHOOTERS
ODISHA STATE TEAM
ODISHA SPORTS NEWS
ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଟର
ODISHA STATE SHOOTING CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.